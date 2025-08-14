जनै हराएको मान्छे : १२ दिनसम्म कति कमायो ?

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- अभिनेता विजय बरालको फिल्म 'जनै हराएको मान्छे' प्रदर्शनको १२ औं दिनसम्म १ करोड १० लाख रुपैयाँ ग्रस कमाएको छ।
- यो फिल्म ६ भदौमा 'माग्ने राजा' र 'ताराहरू'सँगै रिलिजमा आएको थियो।
- हिमाल न्यौपाने निर्देशित फिल्ममा विजय बराल, मिरुना मगर र केकी अधिकारीले शीर्ष भूमिका निभाएका छन्।
काठमाडौं । सर्वकालिन ब्लकबस्टर फिल्म ‘पूर्णबहादुरको सारंगी’पछि अभिनेता विजय बरालको ‘जनै हराएको मान्छे’लाई लिएर दर्शकमाझ निकै अपेक्षा थियो ।
यो फिल्मले प्रदर्शनको १२ औं दिनसम्म अपेक्षाभन्दा न्यून कमाइ गरेको देखिएको छ । मंगलबारसम्म सिनेपाः बक्सअफिसमा यो फिल्मको कमाइ १ करोड १० लाख रुपैयाँ ग्रस छ ।
यो फिल्म ६ भदौमा ‘माग्ने राजा’ र ‘ताराहरू’सँगै रिलिजमा आएको थियो । हिमाल न्यौपाने निर्देशित यो फिल्ममा विजयसहित मिरुना मगर र केकी अधिकारीको पनि शीर्ष भूमिका छ ।
यो फिल्म प्रदर्शन भैरहेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4