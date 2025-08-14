संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य गरियोस्

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद छिरिङ ल्हामु लामाले संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य गर्न माग गरिन्।
- उनीले कर्णाली क्षेत्रलाई आवश्यक बजेट नदिएकोमा असन्तुष्टि जनाइन्।
- सदनमा उठेका कर्णाली विषय प्रधानमन्त्रीले सुन्नुपर्ने र त्यसका लागि उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने उनले भनिन्।
१८ भदौ, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद छिरिङ ल्हामु लामा (तामाङ)ले संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य गर्न माग गरेकी छन् ।
बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो माग गरेकी हुन् । ‘अब सदनको हरेक बैठकमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरियोस्,’ उनले भनिन् ।
सरकारले कर्णाली क्षेत्रलाई आवश्यक बजेट विनियोजन नगरेको भनेर समेत असन्तुष्टि जनाइन् ।
कर्णालीका विषयमा सदनमा उठेको विषय प्रधानमन्त्रीले सुन्नुपर्ने र यसका लागि सदनको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने उनको आग्रह रहेको छ ।
