संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य गरियोस्

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १८ गते १३:५७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद छिरिङ ल्हामु लामाले संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य गर्न माग गरिन्।
  • उनीले कर्णाली क्षेत्रलाई आवश्यक बजेट नदिएकोमा असन्तुष्टि जनाइन्।
  • सदनमा उठेका कर्णाली विषय प्रधानमन्त्रीले सुन्नुपर्ने र त्यसका लागि उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने उनले भनिन्।

१८ भदौ, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद छिरिङ ल्हामु लामा (तामाङ)ले संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य गर्न माग गरेकी छन् ।

बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो माग गरेकी हुन् । ‘अब सदनको हरेक बैठकमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरियोस्,’ उनले भनिन् ।

सरकारले कर्णाली क्षेत्रलाई आवश्यक बजेट विनियोजन नगरेको भनेर समेत असन्तुष्टि जनाइन् ।

कर्णालीका विषयमा सदनमा उठेको विषय प्रधानमन्त्रीले सुन्नुपर्ने र यसका लागि सदनको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने उनको आग्रह रहेको छ ।

पुटिनसँग ओलीले राखे सिधा हवाई उडानसहितका यी तीन कुरा
प्रधानमन्त्री ओली र रुसका राष्ट्रपति पुटिनबीच भेटवार्ता
‘बहुपक्षीयता गम्भीर संकटमा छ, एक्लिए कोही सुरक्षित रहन्न’
‘नेपालको चासोमा चीनको सकारात्मक रेस्पोन्स छ’
प्रधानमन्त्री ओलीले ‘एससीओ’को सदस्य बन्न राष्ट्रपति सीसँग राखे प्रस्ताव
प्रधानमन्त्री ओली चीनमा, राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग भेटवार्ता आजै

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक
सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल
भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

