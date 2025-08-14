+
पुस्तक चर्चा :

प्रबल गुरुङले बाँचेका दर्द, यातना र अत्यासका क्षण

प्रबलले आफू पाँच वर्षको हुँदा, आफ्नी आमाले ‘वाइएसएल’को लिपिस्टिक र अरू महँगा कस्मेटिक्सहरू प्रयोग गर्ने गरेका कुराहरू लेखेका छन्। उनी पाँच वर्ष भनेको असीको दशकको सुरुआत हो।

अमृता लम्साल अमृता लम्साल
२०८२ भदौ १८ गते १६:३६

एकदिन कक्षामाशिक्षकले मेरो बाहेक सबैको काम(प्रोजेक्ट वर्क) फिर्ता गरिदिइन्। प्रबल तिमी एकछिन उठ त ! मलाई उनले भनिन्।

मैले कोठा (कक्षा कोठा) शान्त भएको महसुस गरेंमेरो मुटु धड्किन थाल्योम उनको निर्देशन पालना गर्दै उभिएँ। के हुन लागेको होमैले सोच्न सकिनँ। पहिलेपहिले नेपाल या इन्डियामा पढ्दा मलाई यसरी कक्षामा उभ्याइँदा मेरो बारेमा राम्रो कुरा भएको थिएन। त्यसैले जे आइलागे पनि सामना गर्न तयार थिएँ।

तिम्रो प्रोजेक्टमैले आजसम्म देखेकोमा अरूको भन्दा फरक थियो। अझ स्पष्ट भन्नुपर्दामौलिक थियो। शिक्षकले त्यसो भन्दा पूरै कक्षाको आँखा ममा थियो। यो सुनेरमलाई अरू बेलाकै जस्तो पेट उमठेको जस्तो महसुस भयो।

शिक्षकलेहातमा लिएको मेरो प्रोजेक्ट देखाउँदै भनिन्, ‘सबै जनाले यो काम हेरून् भन्ने चाहन्छु। मेरो शिक्षण पेशाको जीवनमा केही वर्षको अन्तरालमा एउटा यस्तो विद्यार्थी देखापर्छ जोमलाई थाहा छ भविष्यमा गएर स्टार बन्छ। मलाई लाग्छ प्रबलतिमी तीमध्ये एउटा हौ।

म स्तब्ध भएँ। कुनै पनि शिक्षकले आजसम्म मलाई त्यसो भनेका थिएनन्। शिक्षकलेममा त्यो सम्भावना देख्दा म विभिन्न खाले भावनाले ओतप्रोत भएँ।” (पेज९०/९१)

उपरोक्त पंक्तिहरू चर्चित फेशन डिजाइनर प्रबल गुरुङको आत्मकथा ‘वाक लाइक अ गर्ल‘ पुस्तकबाट लिइएको हो र उनको सो कुराकानीको प्रसंग अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित ‘पार्सन्स स्कूल अफ डिजाइनको कक्षाको थियो।

प्रबल गुरुङको नयाँ किताब ‘वाक लाइक अ गर्ल’ 

सन् १८९६ मा त्यतिबेलाका प्रभावशाली अमेरिकन विलियम मेरिट चेजले खोलेको पार्सन स्कूलमा विश्व प्रसिद्ध फेशन डिजाइनरहरू टम फोर्डमार्क जेकबडोन्ना क्यारेनआन्ना सुइ आदिले अध्ययन गरेका थिए। प्रबल त्यही स्कूलमा फेशन डिजाइनिङ पढ्न सन् १९९९ मा न्युयोर्क पुगेका थिए।

सर्वसाधारणले देख्दाप्रबल गुरुङ एक प्रख्यात फेशन डिजाइनर हुन् जसले बनाएका लुगाहरूहलिउडकी कलाकार डेमी मूरचर्चित टेलिभिजन सेलिब्रेटी ओपरा विनफ्रेअमेरिकाकी प्रथम महिला मिशेल ओबामापूर्व उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस आदि प्रभावशाली महिलाहरूले लगाएका छन्। प्रबल गुरुङफेशनको दुनियाँको बाइबल भनिने पत्रिका ‘विमेन्स वेयर डेली‘, फेशनको दिशानिर्देश गर्नसक्ने मानक म्यागेजिन ‘भो…ग‘, ‘ए…ल‘, ‘हार्वर्ड बिजिनेस रिभ्यू‘, ‘द न्युयोर्क टाइम्स‘ जस्ता विश्वमै चर्चित सञ्चारमाध्यमहरूमा छाइसकेका पनि थिएत्यसको बावजुदउनको संघर्षको कथा नसिद्धिएको तथ्य ‘वाक लाइक अ गर्लमा पढ्न पाइन्छ।

झट्ट  सोच्दाफेशनको दुनियाँका एउटा उदाउँदो ताराले लेखेको किताबफेशनबाहेक के होला र भन्ने पनि लाग्न सक्छतर कुरा त्यसो होइन भन्ने जान्नलाई किताब नै पल्टाउनुपर्छ। प्रबलको किताबका विषयहरूलाई पाठकको नाताले केही भागमा बाँड्ने जमर्को गरें।

पहिलो कुराकिताबमा महिलाको अस्तित्वसम्मानउनीहरूले भोगेको र भोग्नुपर्ने पीडाको बारेमा धेरै लेखिएको छ। यसबारेमा लेख्दालेखकले आफ्नी आमा दुर्गा राणाले भोगेको निरन्तरको घरेलु हिंसात्यति भएर पनि आम नेपाली महिलाले जस्तै सहेर बस्ने बानीएकल आमाले सन्तान हुर्काउन गरेको संघर्षलाई पुस्तकको हरेकजसो अध्यायमा उल्लेख गरेका मात्रै होइनआमाले घरेलु हिंसा सहेर बसेको देखेर असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरेका छन्।

प्रबल सानैदेखि आफ्नो बाबुले आमामाथि गरेको हिंसा र दुर्व्यवहार देख्दै हुर्किए। यसै क्रममा एक रातसुतिरहेको बेला ठूलो–ठूलो आवाज सुनेर उनी बिउँझिए। कता के भयो भनेर हेर्न जाँदा बैठक कोठाको भुईंमा आफ्नी आमालाई देखे। उनका बाबुले आमालाई रिसले घचेट्दा कोठामा राखेको शिशाको कफी टेबुलमा लागेर टेबुलको शिशा चर्ल्यामचुर्लुम भएर छरिएको थियो र बाबु मुड्की उजाएर पिट्न खोज्दै थिए। प्रबल त्यो देखेर कराए, ‘रोक्नूस् ! यो बहुलठ्ठीपन हो। तपाईंले उहाँलाई मार्नुहुन्छ।

प्रबलको आवाज सुनेपछि बाबु आमालाई पिट्न छाडेर हिंडे भनेर उनी लेख्छन्। (पेज १४) सोही पेजमा प्रबल लेख्छन्, “नेपालमा घरेलु हिंसा साधारण मानिन्छ। मेरो बाबुलाई रिस उठ्नुमा मेरो आमालाई नै दोष जान्थ्यो। मैलेमेरो जीवनभर नातेदारहरूमा पनि त्यस्तै घटनाहरू देखेंउनीहरूको सोचाइ हुन्थ्योत्यसरी हिंसा भोग्नुमा ती महिलाहरूले नै केही गलत गरेका होलान्।

उनको बाबुले आमाकै अगाडिआमाकी बहिनीलाई समेत श्रीमती बनाएर भित्र्याउँदा पनि आमाले सहेर बस्नुपरेको कथाबीच–बीचमा बाबुका विवाहइतरका अन्य सम्बन्धहरू सबैको राज पुस्तकको अन्तिम अध्याय पुग्ने बेलामा खोलेका छन्प्रबलले। त्यो राजमा पनि आमाको गल्ती त होइन रहेछतर समाजका हिंस्रक सदस्यहरूले उनकी आमालाई नै दोषी ठहर्‍याइरहे। बल्लबल्ल उनी अमेरिका जानुअगाडिआमाले सम्बन्धविच्छेद गरेर त्यो हिंसाबाट मुक्ति पाइछन्।

उपरोक्त हरफहरूकिताबका पानामा लेखिने कथाहरू मात्रै होइनन्कतिपय नेपाली महिलाहरूले आजसम्म पनि त्यो स्थिति भोगिरहेकै छन्। कसैले भन्छन्कोही सहेर बस्छन्।

लेखकको यौनप्रतिको दृष्टिकोणबच्चैदेखि अन्य पुरुषहरूको भन्दा फरक रहेको तथ्य लेखकले शुरुदेखि नै आत्मसात् गरेका छन्उनी कतै आफूलाई ‘गे‘ लेख्छन्कतै ‘क्वियर‘ त कतै ‘म्यान‘; यसलाई कुन अवस्थामा कसरी व्याख्या गरिन्छ वा गर्ने हो भन्ने कुरा सोही समुदायको सदस्यहरूलाई राम्ररी थाहा होला। यहाँएउटा पाठकको हैसियतले भन्नुपर्दा, उनलाई समलिंगीकै रूपमा चित्रण गर्न चाहन्छुत्यसलाई प्रमाणित गर्नउनको ‘सेबस्टियन‘ नाम गरेको पुरुषसँग सम्बन्धमा रहेको तथ्यलाई अगाडि सार्न सकिन्छ।

उनको बालक अवस्थादेखि नै रहेको फरक यौन झुकावको स्थितिलाई पनि उनकी आमाले सधैं मान्यता दिएकी रहिछन्कहिल्यै पनि रोकटोक गरिनछिन्। प्रबल लेख्छन्, “मेरो बाल्यकालको स्मृतिको पहिलो दृश्यपाँच वर्षको ममेरो ममीको शृङ्गारको दराज(?) अगाडि राखिएको, ‘र-सिल्क‘ र आइभोरीले बनेको स्टुलमा बसेर म घन्टौंमामीले सजाएर लहरै राख्नुभएको लिपिस्टिकफेसक्रिम र पर्फ्युमका बोतलहरू हेरिरहन्थें। …. जब म ऐनाको अगाडि बसेंमेरो औंलाहरू ती ग्लस्सी लिपिस्टिकका ट्युबहरूमाथि चल्न थालेचलाउँदा चलाउँदैमेरो औंला सुनौलो रङ्को ‘वाइएसएलको लिपिस्टिकमाथि रोकियोजसको एक तरफ कालो रङ्ग थियो। मेरो मुटु छिटोछिटो चल्न थाल्योमैले लिपिस्टिक टिपेंबिर्को खोलें। खोलेर लिपिस्टिकलाई घुमाएँत्यसभित्र हेर्दाअति सुन्दर गाढा रुबी-रातो टुप्पो देखियो।

झ्यालबाट न्यानो हावा नाच्दै पस्दा आइभोरी रङको पर्दा खुशीमा रमाएको महसुस गरें। मेरो हृदय पनि आनन्दमा रमाइरहेको थियो। मैले ऐना हेरेरमेरो ओठ चुच्चो पार्दै त्यसमा रातो लिपिस्टिक दलेंमैले ऐनामा आफूलाई हेरेंडराएको साथै उत्साहित देखिएँ।” उनको त्यो रूप देखेरकेही समयपछि कोठामा प्रवेश गरेकी उनकी आमाले उनलाई के गर्न लागेको भनेर सोधिन् र आमा देखेर आत्तिएका छोरालाई लिपिस्टिक लगाएको देखेपछित्यसरी लगाउने होइन भनेर लिपिस्टिक लगाउन सिकाइन्। (पेज १ र २)

हुनतपुस्तकमा धेरैपछि मात्रैलेखकले न्युयोर्कबाट फोन गरेर आफू ‘गे‘ भएको कुरा सुनाएको भनेका छन्। तरप्रबलको आमाले कहिल्यै पनि प्रबललाई उनको इच्छामा हस्तक्षेप गरिनन्बरुसकेको साथ दिइन् भनेर लेखिएको छ।

Prabal Gurung (6)

नेपालमा थुप्रै आमाहरूले आफ्ना छोरा/छोरीलाई एकल आमा भएर हुर्काएका छन्। उनीहरूको लालन/पालनको लागि पूरा जिन्दगी अर्पिएका छन्तर आमाहरूले गरेको योगदानलाई सबै छोरा/छोरीले उत्तिकै महत्व दिएको वा त्यसको कदर गरेको कमै देखिन्छ। प्रबलको किताबमा हरेक कदममा आमाको तपस्या र सहयोगलाई मान्यता दिएको र आत्मसात् गरेको पढ्न पाइन्छ। यो पनि किताबको एउटा सकारात्मक तथा महत्वपूर्ण पाटो हो। उनी हरेक सफलताप्रेरणाको कुरा गर्दा महिला शक्तिसशक्तीकरण र महिलालाई आर्थिक रूपले सक्षम गराउनुपर्ने कुरा गरेर थाक्दैनन्।

किताबको दुःखद् तरत्यो दु:ख र संघर्षलाई हार नमानिकन लडेर काठमाडौंइन्डियाा र न्युयोर्कमा समेत पुगेर आफ्नोपरिवार र देशको मात्रै होइनपूरै साउथ एशियन समुदायलाई फेशनको संसारमा अग्रणी स्थानमा ल्याउन सफल फेशन डिजाइनरले आफ्नो बालापनमा आफू अरूभन्दा फरक देखिएको कारणले बारम्बार अपमानित हुनुपरेकोयौन दुर्व्यवहार सहनुपरेकोआफन्तहरूकहाँ जाँदा समेत प्रताडित हुनुपरेको घटनाहरूलाई सदृश्य महसुस हुने गरेर वर्णन गरेका छन्।

यसै क्रममाउनी ६ कक्षामा गोदावरीस्थित बोर्डिङ स्कूलको होस्टलमा बस्दाउनलाई स्कूलका शिक्षक एडन रिचर्डस्‌ले स्कूलको कम्पाउण्डभित्र रहेको आफू बस्ने अपार्टमेन्टमा लगेर  यौन दुर्व्यवहार गरेको घटनाले जो–कोहीको पनि आङ सिरिंग बनाउँछ। जबकिस्कूलका अन्य शिक्षकहरू र स्कूलका तत्कालीन प्रिन्सिपल फादर पास्कललाई पनि एडनको बारेमा थाहा रहेछ भन्ने कुरा प्रबलले किताबमा उल्लेख गरेका कुराकानीहरूबाट थाहा हुन्छ। तरदेखेर पनि नदेखेको जस्तो गरेर त्यस्ता घटनाहरू स्कूलमा घटिरहने रहेछन्।

शिक्षक मात्रै होइनआफ्नै कक्षाका सहपाठीहरूले पनि पाएसम्म यौन दुर्व्यवहार गर्नेबुली गर्ने घटनाबाट गुज्रिनु ती ११ वर्षे बालकको लागि कम्ता कष्टकर जीवन थिएन। तरती घटनाहरू उनले आफ्नो पक्षमा हरबखत उभिने आमा र आमा जत्तिकै माया गर्ने दिदी समेतलाई  भन्न सकेनन्।

प्रबल एडनसँगै कोठाबाट निस्केपछि फादरले कडा स्वरमा प्रबललाई भनेछन्, ‘प्रबलएडन रिचर्डस्‌सँग कहिल्यै एक्लै नबस्नू!‘ फादरले फेरि सोधेछन्, ‘उसले तिमीलाई केही गर्‍यो ?’ (पेज३१)

एडनलेउनीमाथि यौन दुर्व्यवहार गरिसकेपछि प्रबललाई भनेका रहेछन्, ‘योहामी दुईबीचको गोप्य कुरा होकसैलाई नभन्नू !‘ पहिलो पटक आफूसँग त्यस्तो घटना घटेको र आफैंले के हो भनेर नबुझिरहेको बालकलेआफ्नो कुरा कसरी भनून् ! उनले भनेछन्केही पनि गरेको छैन।

तरत्यो घटनालाई फर्किएर हेर्दा उनी लेख्छन्, “त्यो क्षणमा फर्किएर सोच्दा अहिले पनि मेरो मुटु कुँडिन्छ। मएउटा औचित्य नभएको बच्चा थिएँ। मअसल विद्यार्थी थिइनँ। मअसल खेलाडी थिइनँ। मेरा साथीहरू कम थिए। त्यस्तो बेलामामेरो शिक्षकको नजरमा पर्नुजुन शिक्षक देख्नमा पनि सुन्दर थिएम भ्रमित तथा रोमाञ्चित दुवै अनुभव गर्दै थिएँ। मैले आफूलाई ‘विशेष‘ ठानेको थिएँ। तरजुन प्रकारले फादर पास्कलले मलाई प्रश्न सोधेम निश्चित भएँ किजे भर्खरै भएको थियोत्यो एकदमै गलत थियो। अहिले त्यसबारेमा सोच्दामलाई यति धेरै रिस उठ्छ कि उनलाई (फादरलाई) स्पष्ट रूपमा  थाहा थियोएडन कति भयानक थियो भन्ने। तर पनिउनले एडनबाट मलाई र शायदथुप्रै बच्चाहरूलाई बचाउन केही गरेनन्।” (पेज ३२)

prabal_406

उनको जीवनको स्कूले कालखण्ड नेपाल र भारतमा समेत यस्तै दुर्व्यवहार र बुली हुँदै बित्योकहिले उनले ती आपराधिक कार्य गर्नेहरूसँग जुधेर जितेकहिले असहाय बनेर सहँदै बसे।

उपरोक्त घटनाहरू पढ्दा प्रश्न गर्न बाध्य बनाउँछकतै अहिले पनि नेपालका बोर्डिङ वा डे–स्कलर स्कूलहरूमा अझै त्यस्तै घटनाहरू घटिरहेका त छैनन् ? पुस्तकले यस्ता कुरामा सचेत हुनुपर्ने जनाउ दिएको छ।

हामी सोच्छौंनाम चलेका स्कूलहरूमा छोराछोरी पढाएकै छौंचिन्ता गर्नुपर्ने कुरा छैनतरयो किताबले कहालीलाग्दा घटनाहरू उजागर गरेको छ। किताबलेअमेरिकामा खैरो छालामाथि गरिने रङ्गभेदलाई पनि पटक–पटकको घटना सहित विस्तृत रूपमा वर्णन गरेको छ। लेखकले आफूमाथि आफ्नो क्षमता वा योग्यताले होइन किवर्ण विभेदको कारणले गुमाउनु परेको अवसरहरूएशियन भएकै कारणले भोग्नुपरेका अपमानहरूफरक यौन पहिचानका व्यक्तिहरूमाथि गरिने मौखिक र अन्य खालका दुर्व्यवहारलाई पनि लेख्न बाँकी राखेका छैनन्।

आफ्नो निरन्तरको जुझारुपन र गोराबाहेक अन्यलाई फेशनको दुनियाँमा झुल्किनै नदिने अमेरिकन फेशन वृत्तविरुद्ध संघर्ष नै गरेर भए पनि सन् २०२२ मा ‘मेट ग्येलाको निमित्त पूरै टेबल पाउनुउनको पेशागत जीवनमा चारचाँद थपिनु थियो। जहाँ उनले फेशन इन्डस्ट्रीमा महत्वका साथ पेश गरिने गोरी मोडेलहरूको साटोसबै वर्णको प्रतिनिधित्व गर्ने मोडेलहरूलाई संलग्न गराएका थिए।

(‘द मेट ग्येला मे महिनाको पहिले सोमवार, ‘कस्ट्युम इन्स्टिच्युट एट द मेट्रोपोलिटन म्युजियम अफ आर्ट इन न्युयोर्क सिटीको फण्ड रेजको लागि गरिने च्यारिटी इभेन्ट हो। यसलाई फेशनको सबैभन्दा ठूलो रात पनि भनिने रहेछ। जुन ग्येलामा सांस्कृतिक वृत्तकाव्यापार क्षेत्रका तथा सेलिब्रेटीहरूको उपस्थिति रहन्छ।)

पुस्तकमा प्रबलको फेशन इन्डस्ट्री वा फेशनको दुनियाँमा टिक्नको लागि गरिएको संघर्षबारे पढ्दा उनी कहिले उँचाइमा पुगेको देखिन्छन् भने कहिले ऋणमा चुर्लुम्म डुबेका पनि भेटिन्छन्। आफ्नो व्यापारले लगाएको ऋण चुक्ता गर्न उनले फेशनको संसारमा चर्चित कम्पनीमा जागीर समेत खाएका छन्।

किताब सरल अंग्रेजी भाषामा लेखिएको छ। भाषा यति मिठो छ किकतिपय ठाउँमा उनले बनाएका लुगाहरूलेसियोधागो वा टाँकका कुरा गर्दैनन्सितारवादन र सुन्दर कलाकृतिको कुरा गर्छन्। कपडाको तारिफमा वर्णन गरेको शब्दहरूले कविता वाचन गरे जस्तो लाग्छ।

किताबमा त्रुटि पनि नभएको होइनपेज २ र ३ मा लेखिएको छमेरो ममी दुर्गा राणा नेपालको शाही परिवारमा जन्मिएकी थिइन्जङ्गबहादुर राणा मेरो आमाको जिजुहजुरबुबा थिएजोनेपालको इतिहासमा ‘पोलराइजिंग फिगर‘ थिए। सन् १८४६ मा कोत पर्व भए पश्चात्रानी भिक्टोरियाले उनलाई नेपालको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।” यो कुरा आजसम्म कतै लेखिएको थाहा भएन र नेपालको इतिहास पढ्ने जो–कोहीले पनि नेपालमा रानी भिक्टोरियाले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको कुरा पत्याउन सक्दैन।

प्रबलले आफू पाँच वर्षको हुँदाआफ्नी आमाले ‘वाइएसएलको लिपिस्टिक र अरू महँगा कस्मेटिक्सहरू प्रयोग गर्ने गरेका कुराहरू लेखेका छन्। उनी पाँच वर्ष भनेको असीको दशकको सुरुआत हो। हुनतउनी जन्मँदा उनका बाबुआमा सिङ्गापुरमा बस्नेरहेछन्। उनी नेपाल आउँदा ४ वर्षका थिए रेत्यतिबेला नेपालमा त्यस्ता उत्पादनहरू सहजै उपलब्ध हुन्थ्यो होला त ? फेरि, ‘वाइएसएल (यिभ्स सान लो-रोन)जुन सन् १९६१ मा फ्रान्समा स्थापना भएको थियोअहिले पनि फेशनको संसारमा महँगो नामको ब्रान्ड होअलि विश्वास गर्न गाह्रो लाग्ने रहेछ।

यस्ता झिनामसिना कुराहरू आँखा चिम्लिने हो भनेप्रबलको जीवनको संस्मरणहरूको संकलनमा आधारित यो पुस्तक एउटा साहसिक दस्तावेजको कुटुरो हो। यस्तै आत्मकथाकि त भारतीय नृत्यांगना प्रतिमा वेदीको पढिएको थियोकि यही पढियो।

यसै वर्षको मे १३ मा ‘भाइकिंगद्वारा प्रकाशित प्रबल गुरुङको ३२० पृष्ठको पुस्तक, ‘वाक लाइक अ गर्ल‘ सामाजिक मनोरोगको रूपमा स्थापित ‘बुली‘, यौन दुर्व्यवहारमहिला हिंसाफेशनको संसार आदित्यादिबारे थाहा पाउन पनि समाजका सबै तह र तप्काका व्यक्तिहरूलाई समाज बुझ्न काम लाग्ने पुस्तक हो।

अन्त्यमाउनीहरूलाई उनीहरूकै रूपमा सम्मानका साथ बाँच्न देऊजसरी प्रबललाई उनकी आमाले हरेक क्षण निःशर्त माया र प्रेमका साथसाथ र सहयोग दिइरहिन्।

आत्मकथा प्रबल गुरुङ
लेखक
अमृता लम्साल

लेखक सामाजिक अभियन्ता, लेखक एवं पत्रकार हुन्।

