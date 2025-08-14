+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पार्टीको आदेश मानेर कर्मचारीले काम गर्नु हुँदैन : देउवा

सभापति देउवाले देश, राष्ट्र, विधानअनुसारको काम गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिए ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १९ गते १५:०७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कर्मचारीले कुनै पनि पार्टीको लागि काम गर्न नपाइने बताएका छन्।
  • उनले कर्मचारीलाई देश, राष्ट्र, विधानअनुसार काम गर्न निर्देशन दिए र सरकारी सेवाहरू चुस्त बनाउन क्रियाशील हुनुपर्ने बताए।

१९ भदौ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कर्मचारीले कुनै पनि पार्टीका लागि काम गर्न नपाइने बताएका छन् ।

बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले कर्मचारीले कुनै पार्टीको लागि नभई समग्र देश र जनताको लागि काम गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

‘कर्मचारीले कुनै पनि पार्टीको लागि काम गर्न पाइँदैन । देश, राष्ट्र, संविधान अनुसार देशको काम गर्ने हो । कुनै पार्टीका लागि काम गर्ने होइन,’ उनले भने, ‘चुनावमा कसलाई भोट दिने कसलाई नदिने उसको कुरा हो त्यो तर पार्टीको आदेश मान्ने होइन ।’

सभापति देउवाले देश, राष्ट्र, विधानअनुसारको काम गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिए ।

उनले भने, ‘संसद्‌मा सबैभन्दा ठूलो पार्टी हाम्रो छ त्यसकारण हामीले तपाईंहरूका कुराहरू लागु गर्न सक्छौं । हामी अरू पार्टीलाई पनि सहभागी गराउन सक्छौं । कर्मचारीको हक हित हेर्ने हो ।’

सभापति देउवाले सरकारी सेवाहरू चुस्त र दुरुस्त बनाउन कर्मचारीहरू क्रियाशील हुनुपर्ने बताए ।

२१औं शताब्दीको आकांक्षाअनुरूप जनतालाई छिटो, छरितो सेवा दिनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

 

नेपाली कांग्रेस शेरबहादुर देउवा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कांग्रेसले रामहरि खतिवडालाई संसदीय सुनुवाइ समिति सभापतिमा अघि सार्ने

कांग्रेसले रामहरि खतिवडालाई संसदीय सुनुवाइ समिति सभापतिमा अघि सार्ने
कांग्रेसले भन्यो : चिनियाँ राष्ट्रपतिले लिपुलेकबारे पन्छिनेगरी जवाफ दिए, सकारात्मक मान्न सकिँदैन

कांग्रेसले भन्यो : चिनियाँ राष्ट्रपतिले लिपुलेकबारे पन्छिनेगरी जवाफ दिए, सकारात्मक मान्न सकिँदैन
कारबाहीको सिफारिस भई अनुशासन समितिले निर्णय नगरेकालाई कांग्रेसले सदस्यता नवीकरण खुला गर्ने

कारबाहीको सिफारिस भई अनुशासन समितिले निर्णय नगरेकालाई कांग्रेसले सदस्यता नवीकरण खुला गर्ने
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति न्यौपानेद्वारा शपथ ग्रहण

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति न्यौपानेद्वारा शपथ ग्रहण
राज्य व्यवस्थाको सभापतिबारे निर्णय गर्न देउवाले बोलाए बैठक

राज्य व्यवस्थाको सभापतिबारे निर्णय गर्न देउवाले बोलाए बैठक
घरकै पार्टी कार्यालय छाडेर मध्यविन्दुका कांग्रेस सभापति रास्वपा प्रवेश

घरकै पार्टी कार्यालय छाडेर मध्यविन्दुका कांग्रेस सभापति रास्वपा प्रवेश

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा

विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा
लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई

लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई
ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक
सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल
भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

6 Stories
कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

10 Stories
के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

8 Stories
मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

6 Stories
ढिला हुने बानी कसरी हटाउने ?

ढिला हुने बानी कसरी हटाउने ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित