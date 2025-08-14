+
एमाले विधान अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा यस्तो देखियो गोदावरीको माहोल (तस्वीरहरू)

विधान अधिवेशनका लागि प्रतिनिधिहरू काठमाडौं आइपुगेका छन् । गोदावरीमा भव्य रुपमा विधान अधिवेशनका लागि गेटहरू बनाइएका छन् ।

२०८२ भदौ १९ गते १६:३६

१९ भदौ, काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले भोलिबाट पार्टीको दोस्रो विधान अधिवेशन गर्दैछ । भदौ २०–२२ चल्ने यो अधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको पार्टीले जनाएको छ ।

विधान अधिवेशन ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा हुँदैछ । विधान अधिवेशनमा दुई हजार २६ जना प्रतिनिधि र आयोजकका हैसियतमा ३१५ जना गरि कूल २ हजार ३ सय ४१ जनाको सहभागीता रहने एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए ।

‘निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण हाम्रो संकल्प, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्ने नारा तय भएको छ ।

विधान अधिवेशनका लागि प्रतिनिधिहरू काठमाडौं आइपुगेका छन् । गोदावरीमा भव्य रुपमा विधान अधिवेशनका लागि गेटहरू बनाइएका छन् ।

अधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव र महासचिव शंकर पोखरेलले संगठनात्मक प्रतिवेदन पेश गर्ने तय भएको छ ।

विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीले प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदनले विकसित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै आजका मुख्य चुनौती, पार्टीको कार्यदिशा र कार्यभार स्पष्ट गर्ने एमालेले जनाएको छ ।

त्यस्तै उपाध्यक्ष पौडेलले प्रस्तुत गर्ने विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्तावमा ७० वर्षे उमेरहद नरहने, २५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी, त्यसको एक तिहाइ पोलिटब्यूरो र १५ जना केन्द्रीय पदाधिकारीको स्थायी कमिटी रहने लगायतको नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको  छ ।

 

 

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित