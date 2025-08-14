+
खानेपानी मन्त्रीलाई फोनमा धम्की दिएको आरोपमा पक्राउ परेकी साह रिहा

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १९ गते १८:०१

१९ भदौ, काठमाडौं । खानेपानी मन्त्री प्रदिप यादवलाई फोनमार्फत धम्की दिएको आरोपमा पक्राउ परेकी महिला किरण साह रिहा भएकी छिन् ।

पर्सा अदालतले बिहीबार पाँच हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएपछि धरौटी बुझाए उनी रिहा भएकी हुन् ।

उनीमाथि तीन वटा कसुरमा अनुसन्धान गरिएको थियो । ज्यान मार्ने धम्की दिएको, साइबर अपराध र अफवाह फैलाएको गरी तीन कसुर लगाइएको थियो ।

यो प्रकरणसम्म आइपुग्नुमा भने मन्त्री यादव र महिला साहबीचको फोन संवाद हो । साहले मन्त्री यादवलाई फोन गर्दै वीरगञ्जमा फैलिएको हैजाबारे बताएकी थिइन् । यसमा मन्त्री जिम्मेवार भएको उनले बताइन् ।

सार्वजनिक भएको अडियोमा साहले मन्त्रीलाई ‘आफू नडराउने र नछाड्ने’ धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेको सुनिन्छ ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार मन्त्रीलाई फोन गरेको अडियो रेकर्ड गरेर कोही पत्रकारलाई दिएको र त्यसपछि इडिट गरेर सार्वजनिक भएको हो ।

ज्यान से मार्दुङ्गा भनेको पार्ट काटेर अडियो सार्वजनिक गरिएको प्रहरीले बताएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

खानेपानीमन्त्री–महिला विवाद : प्रहरी भन्छ– ज्यान मार्ने धम्की हटाएर अडियो बाहिरियो
खानेपानीमन्त्री
सम्बन्धित खबर

फेसबुकसहित २६ वटा सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्न दूरसञ्‍चार प्राधिकरणको निर्देशन

फेसबुकसहित २६ वटा सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्न दूरसञ्‍चार प्राधिकरणको निर्देशन
एभरेस्ट बैंकको लाभांश घोषणा

एभरेस्ट बैंकको लाभांश घोषणा
शुक्रबारदेखि रिलिज हुने ‘रिमै’सहितका फिल्मले कति शो पाए ?

शुक्रबारदेखि रिलिज हुने ‘रिमै’सहितका फिल्मले कति शो पाए ?
नवनियुक्त आईजीपी खापुङका २ महिना : दैनिक पुलिसिङ र चाडवाड सुरक्षा मुख्य जिम्मेवारी

नवनियुक्त आईजीपी खापुङका २ महिना : दैनिक पुलिसिङ र चाडवाड सुरक्षा मुख्य जिम्मेवारी
बागमतीमा १० लाख बजेटमाथिका योजना ठेक्का प्रक्रियाबाट मात्रै गर्ने मन्त्रिपरिषद् निर्णय

बागमतीमा १० लाख बजेटमाथिका योजना ठेक्का प्रक्रियाबाट मात्रै गर्ने मन्त्रिपरिषद् निर्णय
‘केयर इकोनोमीलाई मूलधारमा ल्याऔं’

‘केयर इकोनोमीलाई मूलधारमा ल्याऔं’

विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा

विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा
लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई

लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई
ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक
सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल
भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

