‘छक्कापञ्जा ३’ बन्यो युट्युबमा धेरै हेरिने नेपाली फिल्म

- ‘छक्कापञ्जा ३’ युट्युबमा सबैभन्दा धेरै पटक हेरिने नेपाली फिल्म बनेको छ र शुक्रबारसम्म ३ करोड ७० लाख पटक हेरिएको छ।
- ‘क्याप्टेन’ फिल्मलाई ३ करोड ६३ लाख पटक हेरिएको छ जुन दोस्रो स्थानमा छ।
- ‘प्रेमगीत’ फिल्मलाई ३ करोड ४४ लाख पटक हेरिएको छ र यो तेस्रो धेरै हेरिने फिल्म हो।
काठमाडौं । ‘छक्कापञ्जा ३’ युट्युबमा सबैभन्दा धेरै पटक हेरिने नेपाली फिल्म बनेको छ ।
४ वर्षअघि हाइलाइट्स नेपालको युट्युब च्यानलमा सार्वजनिक भएको यो फिल्मलाई शुक्रबारसम्म ३ करोड ७० लाख पटक हेरिएको छ ।
दीपाश्री निरौला निर्देशित फिल्ममा दीपकराज गिरी, दीपिका प्रसाईं, प्रियंका कार्की, केदारप्रसाद घिमिरे, जितु नेपाल, नीर शाहको अभिनय छ ।
दोस्रो स्थानमा रहेको अनमोल केसी स्टारर फिल्म ‘क्याप्टेन’लाई ३ करोड ६३ लाख पटक हेरिएको छ ।
तेस्रो धेरै हेरिने फिल्ममा प्रदीप खड्का स्टारर ‘प्रेमगीत’ छ जसलाई अहिलेसम्म ३ करोड ४४ लाख पटक हेरिएको छ ।
