+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

साथीले नै अख्तियारको कर्मचारी भनेर धम्क्याउँदै मागे करोड, पैसा बुझ्न जाँदा पक्राउ

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ २० गते १२:४४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले धम्क्याएर एक करोड रुपैयाँ असुल्न खोजेको आरोपमा लक्ष्मण पनेरु र विनोद साहलाई पक्राउ गरेको छ।
  • साहले आफ्नै व्यापारी साथीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कर्मचारी भनी धम्क्याएर रकम माग गरेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ।
  • धम्कीबाट बच्न २० लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने भनिएपछि व्यापारीले प्रहरीलाई खबर गरी रकम बुझाउँदा पनेरुलाई पक्राउ गरिएको थियो।

२० भदौ, काठमाडौं । आफ्नै साथीको योजनामा एक व्यक्तिमाथि धम्क्याउँदै एक करोड रुपैयाँ असुल्न खोजेको पाइएको छ ।

धम्क्याउँदै रकम असुल्न खोजेको आरोपमा दुई जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्दा यो विषय बाहिर आएको हो । । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले डोटी घर भइ काठमाडौं कीर्तिपुर बस्दै आएका २७ वर्षीय लक्ष्मण पनेरु र झापाको हरिनगर गाउँपालिका–७ का घर भई काठमाडौं सुकेधारा बस्ने ५४ वर्षीय विनोद साहलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेको छ ।

साह व्यापारी हुन् । उनकै योजनामा साहका व्यापारी साथीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कर्मचारी भन्दै एक करोड रुपैयाँ माग गरिएको थियो । साहले पनेरुलाई प्रयोग गरेर ठमेल क्षेत्रमा व्यापार गर्ने एक मारवाडी व्यापारीलाई धम्क्याएका हुन् ।

साह योजनाकार र पनेरु फोन गरेर धम्क्याउने व्यक्ति रहेको अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी तथा प्रवक्ता काजिकुमार आचार्यले बताए ।

टोखा नगरपालिका–८ बस्ने एक व्यक्तिलाई फोन गर्दै अख्तियारको कर्मचारी भनेर धम्क्याइएको प्रहरीले बताएको छ । ती व्यक्ति र उनका परिवारका सदस्यहरूसँग नक्कली नेपाली नागरिकता रहेको र यसबारे आफूहरूले अनुसन्धान गरिरहेको उनीहरूले बताएका थिए ।

यो कारबाहीबाट बच्न र फाइल बन्द गर्ने हो भने एक करोड दिनु नत्र जेलसम्म जाने धन्दै धम्की दिइएको थियो । त्यसपछि ती व्यापारी प्रहरीको सम्पर्कमा पुगेका थिए । प्रहरीकै योजनाअनुसार रकमको बार्गेनिङ सुरु भयो ।

पहिलो चरणमा २० लाख रुपैयाँ दिन भन्दै ह्वाट्स एपमा नै म्यासेज गर्न थालियो । त्यसपछि रकम लिनका लागि ती व्यापारीले कीर्तिपुर बोलाए । साहकै कार लिएर पनेरु रकम लिन भन्दै कीर्तिपुर पुगे । ती व्यापारीले अहिले आफूसँग २ लाख मात्रै भएको बाँकी रकम पछि दिने बताए । कीर्तिपुरमा रकम बुझेर कलंकीतर्फ आएपछि पनेरुलाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो ।

साथीसँगको सम्बन्धमा दरार आएपछि साहको योजनामा ती मारवाडी व्यापारीलाई धम्क्याएर रकम असुल्न खोजेको पाइएको छ ।

ठगी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सिन्धुपाल्चोकमा डलर देखाएर ठगी गर्ने एक जना पक्राउ, अर्का फरार

सिन्धुपाल्चोकमा डलर देखाएर ठगी गर्ने एक जना पक्राउ, अर्का फरार
यूके पठाउने भन्दै ४३ लाख ठगेको आरोपमा एक युवक पक्राउ

यूके पठाउने भन्दै ४३ लाख ठगेको आरोपमा एक युवक पक्राउ
पोर्चुगल र हँगेरी पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गरेको आरोपमा २ जना पक्राउ

पोर्चुगल र हँगेरी पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गरेको आरोपमा २ जना पक्राउ
अमेरिका पठाउने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा एक महिला पक्राउ

अमेरिका पठाउने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा एक महिला पक्राउ
अमेरिका पठाउने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा एक महिला पक्राउ

अमेरिका पठाउने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा एक महिला पक्राउ
काठमाडौंमा नक्कली सुन देखाएर लुटपाट, ३ जना पक्राउ

काठमाडौंमा नक्कली सुन देखाएर लुटपाट, ३ जना पक्राउ

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रोपाइँ सकिएपछि भित्रियो मल, किसानलाई हर्ष न बिस्मात

रोपाइँ सकिएपछि भित्रियो मल, किसानलाई हर्ष न बिस्मात
विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा

विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा
लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई

लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई
ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक
सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

8 Stories
फोबिया के हो ? किन हुन्छ ?

फोबिया के हो ? किन हुन्छ ?

7 Stories
छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

6 Stories
कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

10 Stories
के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

8 Stories
मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित