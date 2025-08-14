+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

ईपीएस शाखा र एचडीआर कोरियाले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा के छ ?  

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ २० गते १७:१६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपालस्थित ईपीएस शाखा र कोरियाको मानव संसाधन विकास सेवाले ईपीएस प्रणालीमार्फत श्रमिक पठाउने प्रक्रिया विस्तृत जानकारी दिएका छन्।
  • सन् २००७ देखि हालसम्म १ लाख ६० हजारभन्दा बढी नेपाली श्रमिक कोरियामा रोजगारीका लागि पुगेका छन्।
  • ईपीएस प्रणालीले भाषा दक्षता, सिप परीक्षण र अनुशासनलाई प्राथमिकता दिँदै पारदर्शी, निष्पक्ष र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया सुनिश्चित गरेको छ।

२० भदौ, काठमाडौं । नेपालस्थित ईपीएस शाखा र कोरियाको मानव संसाधन विकास सेवा (एचआरडी कोरिया) ले ईपीएस (इम्प्लोयमेन्टन पर्मिट सिस्टम) मार्फत श्रमिक पठाउने विषयमा विस्तृत जानकारी दिएका छन् ।

ईपीएस शाखा निर्देशक राजकुमार राई र एचआरडीका देशीय प्रमखु किम किसुले संयुक्तरूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै ईपीएस प्रणालीबारे जानकारी दिएका हुन् ।

निर्देशक राईले ईपीएस प्रणालीबाट कसरी कामदार पठाउने गरिएको छ भन्ने विषयमा जानकारी दिन संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरिएको बताए ।

सन् २००७ मा नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच भएको समझदारीपत्र पश्चात् हालसम्म १ लाख ६० हजारभन्दा बढी नेपाली श्रमिक रोजगारीका लागि कोरिया पुगेका छन् ।

ईपीएस प्रणालीले श्रमिक चयन, भाषा दक्षता, सिप परीक्षण र अनुशासनलाई प्राथमिकता दिने भएकाले यसलाई पारदर्शी, निष्पक्ष र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीका रूपमा लिइएको छ ।

भाषा र सिप परीक्षणबारे

ईपीएस अन्तर्गत कोरियाली भाषा दक्षता परीक्षा अनिवार्य छ । यसमा सफल भएकाहरू मात्र अर्को चरणको सिप परीक्षण र अन्तिम रोजगारी प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँछन् ।

भाषा परीक्षा र सिप परीक्षण दुवै एचआरडी कोरियाले तोकेको मापदण्डअनुसार हुने विज्ञप्तिमा छ ।

ईपीएसमार्फत कोरिया जान इच्छुक श्रमिकले ईपीएस शाखा, वैदेशिक रोजगार विभागमार्फत अनलाइन आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

आवेदनको सूचनादेखि परीक्षासम्मका सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी ढंगले प्रकाशित गरिने र तोकिएको शुल्कबाहेक अन्य खर्च लिन नपाइने स्पष्ट पारिएको छ।

रोजगारीको सम्झौता दुई वर्षको हुने र आवश्यक परेमा थप दुई वर्ष नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको विज्ञप्तिमा छ ।

रोजगारी अवधिमा श्रमिकको स्वास्थ्य बीमा, श्रम अधिकार र न्यूनतम तलब सुनिश्चित गर्ने विषयमा दुवै मुलुक प्रतिबद्ध रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ।

श्रमिक सुरक्षा र कल्याण

नेपाल र कोरियाबीचको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले दुवै निकायले श्रमिक सुरक्षा, हक–अधिकार, बीमा सुविधा र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् ।

साथै, श्रमिकलाई वैध ढंगले मात्र पठाउने र दलाल वा अनधिकृत निकायमार्फत जाने प्रक्रियामा रोक लगाइने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।

‘ईपीएस प्रणालीको कार्यान्वयनमा नेपाल सरकार र कोरियाको मानव संसाधन विकास सेवा निरन्तर सहकार्य गर्दै आएका छन् । भविष्यमा पनि दुवै पक्षले आपसी समझदारी र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउँदै श्रमिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन निरन्तर काम गर्नेछ,´ विज्ञप्तिमा छ ।

विज्ञप्तिमा ईपीएस मार्फत कोरिया जाने प्रक्रिया अझ स्पष्ट पारिएको छ भने श्रमिकलाई सजग, सचेत र निर्धारित मापदण्डअनुसार मात्र अघि बढ्न आग्रह गरिएको छ।

हेर्नुहोस्  संयुक्त विज्ञप्ति :

ईपीएस शाखा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रोपाइँ सकिएपछि भित्रियो मल, किसानलाई हर्ष न बिस्मात

रोपाइँ सकिएपछि भित्रियो मल, किसानलाई हर्ष न बिस्मात
विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा

विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा
लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई

लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई
ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक
सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

8 Stories
फोबिया के हो ? किन हुन्छ ?

फोबिया के हो ? किन हुन्छ ?

7 Stories
छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

6 Stories
कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

10 Stories
के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

8 Stories
मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित