कविता :

घुँगुरिएको केश

अस्मिता विष्ट
२०८२ भदौ २० गते १६:३२

  • उसले आफ्नो वरिपरिका सबै कुरा व्यवस्थित राख्न मन पराउँछिन् र टेबलमा छरिएका पुस्तकहरू र ओछ्यानमा छरिएका लुगाफाटा समेटिरहन्छिन्।

उसलाई सबै कुरा व्यवस्थित चाहिन्छ
समेटिरहन्छे ऊ-टेबलमा छरिएका पुस्तक
ओच्छ्यानमा छरिएका लुगाफाटाः
तौलिया, मोजा, गम्छा, टोपी

काटिरहन्छे बारीमा यत्रतत्र उम्रिएका घाँस
छाँटिरहन्छे निलकाँडा र अशोक
सलक्क पारेर मिलाऊ भन्छे सर्टको कलर
र घाँटीमा झुन्डिएको टाइ

तर असरल्ल पारिदिन्छे औँला घुसार्दै मेरो कपाल
भन्छे यो संसारमा नसमेटी छोडेको
उसलाई प्रिय लाग्ने
एक मात्र कुरा हो-
मेरो घुँगुरिएको कपाल ।

लेखक
अस्मिता विष्ट

दुई दशकदेखि महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानमा अंग्रेजी विषय प्राध्यापन गराउँदै आएकी अस्मिता विष्टका लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट नेपाली आख्यान र सिनेमा बारे ४ दर्जन बढी लेखहरू प्रकाशित छन् । उनले ‘कन्फाइन्मेन्ट ट्रान्सग्रेसन लिवरेसन : डाइनामिक्स अफ जेण्डर रोल इन कन्टेम्पोररी नेपाली नोबल्स एण्ड फिल्मस्’ विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेकी छन् ।

