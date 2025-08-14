घुँगुरिएको केश

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- उसले आफ्नो वरिपरिका सबै कुरा व्यवस्थित राख्न मन पराउँछिन् र टेबलमा छरिएका पुस्तकहरू र ओछ्यानमा छरिएका लुगाफाटा समेटिरहन्छिन्।
उसलाई सबै कुरा व्यवस्थित चाहिन्छ
समेटिरहन्छे ऊ-टेबलमा छरिएका पुस्तक
ओच्छ्यानमा छरिएका लुगाफाटाः
तौलिया, मोजा, गम्छा, टोपी
काटिरहन्छे बारीमा यत्रतत्र उम्रिएका घाँस
छाँटिरहन्छे निलकाँडा र अशोक
सलक्क पारेर मिलाऊ भन्छे सर्टको कलर
र घाँटीमा झुन्डिएको टाइ
तर असरल्ल पारिदिन्छे औँला घुसार्दै मेरो कपाल
भन्छे यो संसारमा नसमेटी छोडेको
उसलाई प्रिय लाग्ने
एक मात्र कुरा हो-
मेरो घुँगुरिएको कपाल ।
