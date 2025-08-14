+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

गुल्मीमा इलाका प्रशासन कार्यालय राख्न तानातान

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ २१ गते ९:०५
इलाका प्रशासन कार्यालय मजुवामा राख्न भनी बसेको बैठक ।

२१ भदौ, गुल्मी । गुल्मी जिल्लामा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्ने विषयमा स्थानीय तहहरूबीच तानातान सुरु भएको छ ।

जिल्लाको विकास, सेवा प्रवाह र प्रशासनिक सहजताका लागि नयाँ कार्यालय खोल्ने तयारी भए पनि कुन स्थानमा राख्ने भन्नेमा सहमति जुट्न नसक्दा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन् ।

गृह मन्त्रालयले केही समयअघि जिल्लामा थप एक इलाका प्रशासन कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेपछि गुल्मीका विभिन्न स्थानीय तहहरूले आफ्ना क्षेत्रमा कार्यालय स्थापना गर्न दबाब दिइरहेका छन् ।

जिल्लाको सदरमुकाम तम्घासबाट भौगोलिक हिसाबले टाढा रहेका कालीगण्डकी, चन्द्रकोट, सत्यवती, रुरुक्षेत्र गाउँपालिका र मुसिकोट नगरपालिकाका नागरिकलाई जिल्ला सदरमुकाम आउन कठिनाइ हुन्छ ।

सत्यवती र कालीगण्डकी  र रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाको आ–आफनै अडान छ ।  स्थानीय सरकार प्रमुखले भौगोलिक पहुँच, जनसंख्या घनत्व र सेवा प्रभावकारिताका आधारमा कार्यालय राखिनु पर्ने माग राखेका छन् ।

सत्यवती गाउँपालिकाले खैरेनी बजारमा इलाका प्रशासन राख्नुपर्ने धारणा छ । दूरीका हिसाबले टाढा रहेका पालिकालाई इलाका प्रशासन अत्यवश्यक छ । स्थानीय नागरिकले पनि कार्यालयको स्थान चयनमा पारदर्शिता र सबै पक्षको सहमति हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

उनीहरूले राजनीतिक प्रभाव र व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा निर्णय भएमा विरोध गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । स्थानको टुंगो लागेपछि मात्रै कार्यालय स्थापना प्रक्रिया अघि बढ्ने भएकाले हालको तानातानले ढिलाइ हुने संकेत देखिएको छ ।

सरकारले गाउँमा इलाका प्रशासन राखेर यसले जिल्लामा प्रशासनिक सेवा पहुँचमा सुधार ल्याउने सरकारी योजनो छ । जिल्लाको मजुवा बजारलाई इलाका प्रशासन बनाउने गरी स्थानीय जनप्रतिनिधिले माग गरेका छन् । त्यसका लागि तीन पालिकाका प्रतिनिधिसहितको भेलाले चन्द्रकोट गाउँपालिकाको वडानम्बर–८ मजुवा बजारलाई सबैभन्दा उपयुक्त स्थान मान्दै इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्न सर्वसम्मत निर्णय समेत गरेको चन्द्रकोट गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज केसीले बताए ।

जिल्ला सुरक्षा समिति गुल्मी मार्फत गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गर्न जनप्रनिधिको भेलाले निर्णय गरेको हो । नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालय मजुवाको सेवाक्षेत्रभित्र मुसिकोट नगरपालिका, चन्द्रकोट गाउँपालिका, सत्यवती गाउँपालिका, कालिगण्डकी गाउँपालिका, गुल्मीदरबार गाउँपालिका र छत्रकोट गाउँपालिका पर्दछन् ।

यस क्षेत्रमा रिडी–रुद्रवेनी–वामीटक्सार–बुर्तिबाङ्ग सडकले जोडिएको र भौगोलिक हिसाबले सबैलाई पायक पर्ने स्थान मजुवा बजार भएकाले कार्यालय स्थापना त्यहीँ गर्ने प्रस्ताव पारित गरेका हुन् ।

मजुवामा यातायात, खानेपानी, विद्युत, विभिन्न बैंक, शैक्षिक संस्था, सुरक्षा निकायलगायत आवश्यक पूर्वाधार पर्याप्त भएको निर्णयमा उल्लेख छ ।

साथै सरकारले २०६६ सालमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्ने क्रममा मजुवालाई समेत समावेश गरेको स्मरण गर्दै यसलाई नै उपयुक्त स्थानको रूपमा अघि सारिएको केसीले बताए । यसका लागि चन्द्रकोट गाउँपालिकाको नाममा नाप-नक्सा भएको तुराङ स्वास्थ्य चौकीको नवनिर्मित भवन प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।

यसै क्रममा, इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना र सञ्चालनका लागि आवश्यक समन्वय, सहकार्य तथा पहल गर्न चन्द्रकोट गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज खत्री क्षत्रीको अध्यक्षतामा समन्वय तथा सहकार्य समिति गठन गरिएको छ ।

समितिमा चन्द्रकोट, मुसिकोट र गुल्मीदरबार गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, सर्वदलीय प्रतिनिधि तथा उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहने छन् ।

त्यस्तै, बैठकले मुसिकोट नगरपालिकाको केन्द्र वामीटक्सारस्थित प्रहरी चौकी र चन्द्रकोट गाउँपालिकाको केन्द्र शान्तिपुरस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्रकोटलाई स्तरोन्नति गरी प्रहरी निरीक्षक दरबन्दी कायम गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत गरेको गरेका छन् ।

यता रुरुक्षेत्रमा बसेको जनप्रतिधिको भेलाले रिडीमा इलाका प्रशासन राख्ने प्रस्ताव गरेको छ । कालीगण्डकी गाउँपालिका र रुरुक्षेत्रका जनप्रनिधिहरुको भेलाले रिडीमा इलाका प्रशासन राख्न उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेका थिए ।

दुवैतिरका जनप्रनिधि बाँडिदा इकाला प्रशासन कहाँ राख्ने भन्ने अन्योलता बढेको छ ।

इलाका प्रशासन कार्यालय गुल्मी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रोपाइँ सकिएपछि भित्रियो मल, किसानलाई हर्ष न बिस्मात

रोपाइँ सकिएपछि भित्रियो मल, किसानलाई हर्ष न बिस्मात
विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा

विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा
लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई

लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई
ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक
सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

8 Stories
फोबिया के हो ? किन हुन्छ ?

फोबिया के हो ? किन हुन्छ ?

7 Stories
छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

6 Stories
कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

10 Stories
के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

8 Stories
मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित