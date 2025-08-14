+
सामाजिक सञ्जाल बन्दपछि भाइबर बन्यो नेपालको टप एप

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ २० गते २१:४७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले नेपालमा २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेपछि भाइबर एप गुगल प्ले स्टोरको शीर्षस्थानमा आएको छ।
  • फेसबुक र म्यासेन्जर एप बन्द भएपछि प्रयोगकर्ताले वैकल्पिक एपका रूपमा भाइबर रोजेको देखिएको छ।
  • प्ले स्टोरको फ्रि एप सूचीमा भाइबरपछि च्याटजीपीटी, कल एप, इमो र ह्वाट्सएप रहेका छन्।

२० भदौ, काठमाडौं । सरकारले नेपालमा २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेपछि कलिङ तथा म्यासेजिङ एप भाइबर गुगल प्ले स्टोरको शीर्षस्थानमा आएको छ ।

२४ घण्टाअघि प्ले स्टोरको टप फ्रि एप लिस्टमा ५० भन्दा तल रहेको भाइबर अहिले एक नम्बरमा आएको हो । पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताले धेरै डाउनलोड गरेका कारण राकुटेन भाइबर म्यासेन्जर शीर्षस्थानमा आएको हो ।

फेसबुक लगायतका सामजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता नभएको भन्दै सरकारले बिहीबार बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

नेपालमा सबभन्दा धेरै प्रयोग हुने फेसबुक र म्यासेन्जर एप चल्न छाडेपछि प्रयोगकर्ताले वैकल्पिक एपका रूपमा भाइबर रोजेको देखिएको छ ।

प्ले स्टोरको फ्रि एपमा भाइबरपछि अहिले क्रमश: च्याटजीपीटी, कल एप, इमो, ह्वाट्सएप रहेका छन् । दर्ता भइसकेका कारण सरकारको निसानामा नपरेको टिकटक पनि शीर्ष एपको छैठौं नम्बरमा छ ।

सूचीमा फेसबुक लाइट तथा फुल भर्सन क्रमश: नवौं र दशौं, म्यासेन्जर एघारौं नम्बरमा छन् ।

रोपाइँ सकिएपछि भित्रियो मल, किसानलाई हर्ष न बिस्मात

रोपाइँ सकिएपछि भित्रियो मल, किसानलाई हर्ष न बिस्मात
विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा

विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा
लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई

लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई
ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक
सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

