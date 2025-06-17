+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

स्वस्तिमा खड्का एड-टेक प्लाटफर्म ‘मबिको एप’को व्यवसायिक दूतमा नियुक्त

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ २० गते २१:००

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्का 'मबिको एप'को व्यवसायिक दूतमा नियुक्त भएकी छन्।
  • मबिको एपले नेपाली विद्यार्थीको विदेश अध्ययन यात्रालाई सुरक्षित, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्य राखेको छ।
  • यो एपमा ६० भन्दा बढी शैक्षिक संस्था सूचीकृत छन् र २००० भन्दा धेरै विद्यार्थीले डाउनलोड गरिसकेका छन्।

काठमाडौं । अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्का ‘मबिको एप’को व्यवसायिक दूतमा नियुक्त भएकी छन् ।

नेपाली विद्यार्थीको विदेश अध्ययन यात्रालाई सुरक्षित, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले मुलुकको पहिलो शैक्षिक डिजिटल प्लाटफर्मको रुपमा यो एप निर्माण गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

अभिनेत्री खड्काले पनि सामाजिक संजालबाट आफू ब्रान्ड एम्बेसडर बनेको जानकारी दिएकी छन् । ‘शतप्रतिशत नेपालीको स्वामित्व रहेको नेपालको पहिलो एड्-टेक प्लाटफर्म जहाँ तपाईंले प्रमाणीकरण भएका शैक्षिक कन्सलट्यान्सी भेटाउन र खोज्न सक्नुहुन्छ’ स्वस्तिमाले भनेकी छन् ।

१ वर्षदेखि संचालनमा रहेको यो एपलाई २००० भन्दा धेरै विद्यार्थीले डाउनलोड गरेको जनाइएको छ । यो एपमा अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, जापान, दक्षिण कोरिया, युरोप लगायतका ठाउँमा सुविधा दिने ६० भन्दा धेरै उत्कृष्ट मानिएका संस्था सूचीकृत रहेको उल्लेख छ ।

यो प्लाटफर्मको लागि लोकप्रिय कमेडियन तथा कन्टेन्ट क्रिएटरहरू हिमेश पन्त, पवन खतिवडा, इस्टु कार्की, सुजाता श्रेष्ठ लगायतले प्रवर्धन गर्दै आइरहेका छन् ।

स्वस्तिमा खड्का
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

चल्तापुर्जा ५ कलाकार, जसले १० वर्षअघि एकैदिन करियर थाले

चल्तापुर्जा ५ कलाकार, जसले १० वर्षअघि एकैदिन करियर थाले
हरिबहादुरको जुत्ता : ‘बेला बितेसी’ गीतमा प्रकाश-स्वस्तिमाको छमछमी

हरिबहादुरको जुत्ता : ‘बेला बितेसी’ गीतमा प्रकाश-स्वस्तिमाको छमछमी
हरिबहादुरको जुत्ता : प्रकाश-स्वस्तिमाले एउटै गिलासको पानी किन पिए ?

हरिबहादुरको जुत्ता : प्रकाश-स्वस्तिमाले एउटै गिलासको पानी किन पिए ?
प्रदीप र स्वस्तिमाको नयाँ फोटोले सम्भावित सहकार्यबारे के संकेत गर्छ ?

प्रदीप र स्वस्तिमाको नयाँ फोटोले सम्भावित सहकार्यबारे के संकेत गर्छ ?
‘लालीबजार’ फागुन १ मा आउने, शीर्ष भूमिकामा स्वस्तिमा

‘लालीबजार’ फागुन १ मा आउने, शीर्ष भूमिकामा स्वस्तिमा
निको भएपछि स्वस्तिमा : मैले अनुभव गरेको कठिन समयमध्ये एक

निको भएपछि स्वस्तिमा : मैले अनुभव गरेको कठिन समयमध्ये एक

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रोपाइँ सकिएपछि भित्रियो मल, किसानलाई हर्ष न बिस्मात

रोपाइँ सकिएपछि भित्रियो मल, किसानलाई हर्ष न बिस्मात
विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा

विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा
लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई

लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई
ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक
सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

8 Stories
फोबिया के हो ? किन हुन्छ ?

फोबिया के हो ? किन हुन्छ ?

7 Stories
छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

6 Stories
कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

10 Stories
के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

8 Stories
मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित