रेडिटमा सामाजिक सञ्जाल बन्दको हल्लीखल्ली, २३ भदौमा विरोध प्रदर्शन गर्ने

- नेपाल सरकारले सूचीकरण नगरेका सामाजिक सञ्जालहरूमा बिहीबारदेखि प्रतिबन्ध लगाएको छ।
- रेडिटमा जोडिएका युवाहरूले ८ सेप्टेम्बरमा भ्रष्टाचार विरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने योजना बनाएका छन्।
- प्रदर्शन बिहान ९ बजे संसद भवनअगाडि, पोखरामा सभाहलअगाडि र अन्य शहरका सरकारी कार्यालयअगाडि हुने बताइएको छ।
२० भदौ, काठमाडौं । सूचीकरण नगरेका भन्दै बिहीबारबाट नेपाल सरकारले थुप्रै सामाजिक सञ्जाललाई प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसकै मध्येको एक हो रेडिट ।
रेडिटमा जोडिका युवाहरूले सरकारको विरोधमा प्रदर्शन गर्ने भएका छन् । नेपाल सोसल, नेपाल जस्ता कम्युनिटीमा जोडिएका युवाहरूले ८ सेप्टेम्बरमा भष्ट्रचार विरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने बताइरहेका छन् ।
विभिन्न पोस्ट अनुसार त्यो दिन बिहानको ९ बजे संसद भवनअघि प्रदर्शन हुनेछ । पोखरामा सभाहलअघि र अन्य शहरहरूमा विभिन्न सरकारी कार्यालयअघि प्रदर्शन गर्ने भनिएको छ।
धेरैले रेडिटलाई वैकल्पिक सामाजिक सञ्जालको रूपमा लिन्छन् । बढी जसो युवापुस्ताले चलाउने रेडिटमा गुपचुप तरिकाले पोस्ट गर्न, कमेन्ट गर्न सकिन्छ ।
यही प्रकृतिको इन्डोनेसिया र फिलिपिन्सबाट उदाइरहेको भष्ट्रचार विरुद्धको आन्दोलनको पनि अहिले रेडिटमा व्यापक चर्चा छ । धेरै नेपाली प्रयोगकर्ताहरूले यसै गरी अहिले विभिन्न राजनीतिज्ञहरू, उनीहरूका सन्तानहरूको विलासी जीवनबारे उजागर गरिरहेका छन् ।
त्यस्तै फेसबुक, इन्स्टाग्राम लगायतका सामाजिक सञ्जाललाई प्रतिबन्ध गरेकोमा रेडिटमा युवाहरूले आक्रोश पोखिरहेका छन् ।
