+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

रेडिटमा सामाजिक सञ्जाल बन्दको हल्लीखल्ली, २३ भदौमा विरोध प्रदर्शन गर्ने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ २० गते १८:१६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल सरकारले सूचीकरण नगरेका सामाजिक सञ्जालहरूमा बिहीबारदेखि प्रतिबन्ध लगाएको छ।
  • रेडिटमा जोडिएका युवाहरूले ८ सेप्टेम्बरमा भ्रष्टाचार विरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने योजना बनाएका छन्।
  • प्रदर्शन बिहान ९ बजे संसद भवनअगाडि, पोखरामा सभाहलअगाडि र अन्य शहरका सरकारी कार्यालयअगाडि हुने बताइएको छ।

२० भदौ, काठमाडौं । सूचीकरण नगरेका भन्दै बिहीबारबाट नेपाल सरकारले थुप्रै सामाजिक सञ्जाललाई प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसकै मध्येको एक हो रेडिट ।

रेडिटमा जोडिका युवाहरूले सरकारको विरोधमा प्रदर्शन गर्ने भएका छन् । नेपाल सोसल, नेपाल जस्ता कम्युनिटीमा जोडिएका युवाहरूले ८ सेप्टेम्बरमा भष्ट्रचार विरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने बताइरहेका छन् ।

विभिन्न पोस्ट अनुसार त्यो दिन बिहानको ९ बजे संसद भवनअघि प्रदर्शन हुनेछ । पोखरामा सभाहलअघि र अन्य शहरहरूमा विभिन्न सरकारी कार्यालयअघि प्रदर्शन गर्ने भनिएको छ।

धेरैले रेडिटलाई वैकल्पिक सामाजिक सञ्जालको रूपमा लिन्छन् । बढी जसो युवापुस्ताले चलाउने रेडिटमा गुपचुप तरिकाले पोस्ट गर्न, कमेन्ट गर्न सकिन्छ ।

यही प्रकृतिको इन्डोनेसिया र फिलिपिन्सबाट उदाइरहेको भष्ट्रचार विरुद्धको आन्दोलनको पनि अहिले रेडिटमा व्यापक चर्चा छ । धेरै नेपाली प्रयोगकर्ताहरूले यसै गरी अहिले विभिन्न राजनीतिज्ञहरू, उनीहरूका सन्तानहरूको विलासी जीवनबारे उजागर गरिरहेका छन् ।

त्यस्तै फेसबुक, इन्स्टाग्राम लगायतका सामाजिक सञ्जाललाई प्रतिबन्ध गरेकोमा रेडिटमा युवाहरूले आक्रोश पोखिरहेका छन् ।

रेडिट
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रोपाइँ सकिएपछि भित्रियो मल, किसानलाई हर्ष न बिस्मात

रोपाइँ सकिएपछि भित्रियो मल, किसानलाई हर्ष न बिस्मात
विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा

विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा
लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई

लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई
ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक
सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

8 Stories
फोबिया के हो ? किन हुन्छ ?

फोबिया के हो ? किन हुन्छ ?

7 Stories
छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

6 Stories
कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

10 Stories
के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

8 Stories
मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

मनसुनमा भाइरल संक्रमणबाट कसरी बच्ने ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित