सामाजिक सञ्जाल बन्द : खोसियो अल्टरनेटिभ प्ल्याटफर्मको रोजीरोटी

सामाजिक सञ्जाल बन्दको प्रत्यक्ष असर ‘अल्टरनेटिभ मिडिया’लाई परेको छ । यसैबाट जीविकोपार्जन गर्ने मिडियाको रोजीरोटी खोसिएको छ ।

0Comments
Shares
दिनेश गौतम दिनेश गौतम
२०८२ भदौ २० गते २०:५१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सम्पदा लिम्बूले सामाजिक सञ्जाल बन्द भएपछि रोजीरोटीमा अन्योल भएको बताइन् र सरकारले विकल्प नदिएको प्रश्न उठाइन्।
  • सामाजिक सञ्जाल बन्दले सूचना प्रवाह र व्यवसायमा असर परेको र विकल्प नहुँदा जनतामा समस्या भएको भिक्टर पौडेलले बताए।
  • अनलाइन टिभी पत्रकार संघका अध्यक्ष जीवन भण्डारीले १० हजारभन्दा बढीले रोजगारी गुमाउने र कार्यालय बन्द हुने अवस्था आएको उल्लेख गरे।

२० भदौ, काठमाडौं । सम्पदा लिम्बूले पडकास्ट चलाउन थालेको ६ वर्ष भयो । उनको आयस्रोतको आधार नै युट्युब थियो । तर सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेपछि उनी अन्योल र चिन्तित छिन् ।

‘यही पेसाबाट बाँचिरहेको छु । रोजीरोटीको सवाल छ । के गर्ने अन्योलमा छु । सामाजिक सञ्जालको नियमन आवश्यक छ तर विकल्प चाहिँ सरकारले किन नदिएको ?,’ सम्पदा प्रश्न गर्छिन् ।

सम्पदा लिम्बू ।

दर्ता गर्न आएन भने अन्धकारमै बस्ने हो ?

रेडियो-टेलिभिजन छोडेर नयाँ मिडियामा मोडिएकी सम्पदा यतिबेला अनिश्चयको घेरामा छिन् । ‘अर्को जागिर छैन । कति बेरोजागर हुन्छन् । जीवन नै यसैमा समर्पित गर्नेलाई ठूलो असर पर्‍यो । फेसबुक युट्युब दर्ता गर्न आएनन् भने के हुन्छ ? दर्ता गर्न आउला भन्ने आशाले बन्द गरेको होला । दर्ता गर्न आएन भने अन्धकारमै बस्ने हो  ?,’ यतिबेला उनको मनमा प्रश्नैप्रश्न खेलिरहेको छ ।

सरकारले हतारो गरेको निचोड उनको छ । ‘आगामी दिन हेरौं, के हुन्छ । तर सरकारले हतारो गर्दा हामीलाई धेरै गाह्रो भयो,’ उनले भनिन् । उनले सामाजिक विषयवस्तुमा पडकास्ट चलाउँदै आएकी छिन् ।

भिक्टर पौडेल ।

नियन्त्रण होइन नियमन गर्नुपर्छ

रुटिन अफ नेपाल बन्द (आरओएनबी) का संस्थापक भिक्टर पौडेल २०११ देखि फेसबुक पेजबाट सूचना प्रवाह गरिरहेका छन् । युवा पुस्ताका लागि भरपर्दो सूचना र सकारात्मक सन्देश प्रवाहको स्रोत आरओएनबी बनेको छ ।

तर, सामाजिक सञ्जाल बन्दले आरओएनबीलाई पनि असर परेको छ । ‘नियमन गर्नु राम्रो हो तर नियन्त्रण गर्नु भएन । विकल्प के हो त ? मेटा र सरकारको टसल होला तर यसले जनतालाई त असर पर्‍यो नि,’ पौडेलले भने, ‘बन्द गरेको भन्दा पनि प्ल्याफर्मको विकल्प भएन । अब हामीले के चलाउने ? टिकटक र भाइबर बाहेक अर्को विकल्प छैन । फेसबुकको अल्टरनेटिभ नभएकाले गाह्रो भइरहेको छ ।’

अल्टरनेटिभ मिडिया सामाजिक सञ्जाल बन्द
लेखक
दिनेश गौतम

अनलाइनखबरका संवाददाता गौतम शिक्षा र सामाजिक विषयमा समाचार लेख्छन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
प्रतिक्रिया

धेरै कमेन्ट गरिएका

