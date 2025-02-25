बराबरीमा सकिएको नेपाल-बंगलादेशबीचको मैत्रीपूर्ण फुटबलका १७ तस्वीर

२१ भदौ, काठमाडौं । नेपाल र बंगलादेशबीच शनिबार भएको पहिलो मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल गोलरहित बराबरीमा टुंगियो ।
शनिबार दशरथ रंगशालामा भएको खेलमा दुवै टोलीले गोल गर्न सकेनन् । घरेलु मैदानमा भएको खेलमा दर्शकहरूको पनि राम्रै उपस्थिति देखिन्थ्यो ।
खेल अवधिभर दुवै टोलीले गोल गर्ने अवसर पाए पनि फिनिसिङमा कमजोर देखिए ।
अब दुई टोलीबीच मंगलबार दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल हुनेछ । उक्त खेलमा स्पष्ट नतिजा नआए पेनाल्टी सुटआउट हुनेछ ।
एन्फाले दुई खेलपछि समग्र नतिजाका आधारमा विजेता घोषणा गरी ट्रफी प्रदान गर्ने बताएको थियो ।
