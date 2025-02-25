एभरेस्ट महिला भलिबल लिग : पोखरामाथि मधेशको सहज जित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- पोखरामा जारी वात्सल्य एभरेष्ट महिला भलिबल लिगमा मधेश युनाइटेडले पोखरा निन्जाजलाई ३-० सेटमा पराजित गरेको छ।
- मधेश युनाइटेडको पहिलो जित हो भने पोखराको दोस्रो हार हो।
- लिग भदौं २८ गतेसम्म इन्फिनिटी ड्रिम्स प्रालिको आयोजनामा चल्नेछ।
२१ भदौ, पोखरा । पोखरामा जारी वात्सल्य एभरेष्ट महिला भलिबल लिग (इडब्लुभी) मा मधेश युनाइटेडले पोखरा निन्जाजमाथी सहज जित निकालेको छ ।
पोखरा रंगशालास्थित बहुउद्देश्यीय कभर्डहलमा शनिबार भएको तेस्रो खेलमा मधेशले पोखरालाई ३-० को सोझो सेटमा पराजित गर्यो । मधेशले पहिलो र दोस्रो सेट समान २५-१९ र तेस्रो सेट २५-२३ ले जित निकाल्यो । मधेशको यो पहिलो जित हो भने पोखराको दोस्रो हार हो ।
आजै भएको पहिलो खेलमा ललितपर क्विन्सले काठमाडौं स्पाईकर्सलाई ३–० सोझो सेटमा पराजित गरेको थियो । आजको दोस्रो खेलमा कर्णाली यशविशले लुम्बिनी लाभाजलाई ३–१ को सेटले हराएको थियो ।
लिगको तेस्रो दिन आइतबार दुई खेल हुनेछ । पहिलो खेल मधेश युनाइटेड र काठमाडौं स्पाईकर्सबिच दिउँसो २ बजेबाट सुरु हुनेछ ।
भोलिको दोस्रो खेल पोखरा निन्जाज र लुम्बिनी लाभाजबिचको खेल ४ बजेबाट सुरु हुनेछ ।
इन्फिनिटी ड्रिम्स प्रालिको आयोजनामा जारी लिग भदौं २८ गतेसम्म चल्नेछ ।
