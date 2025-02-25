अग्रता जोगाउन नसक्दा नेपाल सिरियासँग पराजित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपालले ताजिकिस्तानमा जारी एएफसी यू-२३ एसियन कप छनोटको समूह 'के'को दोस्रो खेलमा सिरियासँग ४-२ गोलअन्तरले पराजित भयो।
- नेपालले पहिलो हाफमा १-० ले पछि परेको अवस्थामा दोस्रो हाफमा २ गोल गर्दै २-१ को अग्रता लियो तर सिरियाले ३ गोल फर्काएर जित हात पार्यो।
- प्रशिक्षक नवीन न्यौपानेले 'पहिलो हाफमा एक गोल मात्र बेहोरेर दोस्रो हाफमा कमब्याक गर्यौं तर लिडलाई अलि कायम राख्न सकेनौं' भनेका छन्।
२१ भदौ, काठमाडौं । पुनरागमनबाट पाएको अग्रता जोगाउन नसक्दा नेपालले ताजिकिस्तानमा जारी एएफसी यू-२३ एसियन कप छनोटमा लगातार दोस्रो हार बेहोरेको छ ।
समूह ‘के’को आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपाल सिरियासँग ४-२ गोलअन्तरले पराजित भएको हो । खेलमा १-० ले पछि परेको अवस्थाबाट २-१ को पुनरागमन गरेपनि उक्त अग्रता जोगाउन नसक्दा नेपाल पराजित भयो ।
सिरियाले २-१ ले पछि परेको अवस्थामा ३ गोल फर्काउँदै ४-२ ले नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्यो ।
खेलको २६औं मिनेटमा मोहम्मद अल मुस्तफाले गोल गर्दै सिरियालाई अग्रता दिलाएका थिए ।
५६औं मिनेटमा निराजन धामी तथा ६६औं मिनेटमा सुमित श्रेष्ठले गोल गरेपछि नेपाल अग्रतामा आएको थियो ।
तर ७२औं मिनेटमा अली अरिनाले सिरियाका लागि बराबरी गोल गरे भने ८१औं मिनेटमा मोहमद अलसवाद र ९०औं मिनेटमा महमुद नायफले गोल गरे ।
खेलपछि नेपालका प्रशिक्षक नवीन न्यौपानेले पहिलो खेलभन्दा धेरै राम्रो खेलेको बताए । ‘पहिलो हाफमा एक गोल मात्र बेहोरेर दोस्रो हाफमा कमब्याक गर्यौं तर लिडलाई अलि कायम राख्न सकेनौं’ उनले भने, ‘अनुभवी टिमसँग खेल्दा खेलाडी अलिकति हतोत्साहित भए र केही हाम्रो गल्तीबाट उनीहरूले फाइदा लिए।’
अझै राम्रो एक्सपोजर र प्रशिक्षक पाउन सके बलिया टोलीहरूलाई हराउन सकिने प्रशिक्षक न्यौपानेले उल्लेख गरे ।
यसअघि नेपाल पहिलो खेलमा ताजिकिस्तानसँग ४-० गोलअन्तरले पराजित भएको थियो । आजको हारपछि नेपालको समूहविजेता बन्ने सम्भावना सकिएको छ ।
नेपालले अब यसपछि २४ भदौमा फिलिपिन्ससँग खेल्नेछ ।
