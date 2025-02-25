एभरेस्ट महिला भलिबल लिगमा आज तीन खेल हुँदै

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२१ भदौ, काठमाडौं । पोखरामा जारी दोस्रो संस्करणको वात्सल्य एभरेष्ट महिला भलिबल लिगमा आज तीन खेल हुँदैछन् ।
पहिलो खेल ललितपुर क्विन्स र काठमाडौं स्पाईकर्सबीच दिउँसो १ बजे सुरु हुनेछ ।
दोस्रो खेल कर्णाली यशविस र लुम्बिनी लाभाबीच दिउँसो ३ बजे सुरु हुनेछ ।
त्यस्तै, तेस्रो खेल पोखरा निन्जाज र मधेश युनाइटेडबीच साँझ ५ बजे सुरु हुनेछ ।
यसअघि शुक्रबार भएको उद्घाटन खेलमा कर्णाली यशविस र ललितपुर क्विन्सले सोझो सेटमा जित निकाल्दै विजयी सुरुवात गरेका छन् ।
प्रतियोगिता २८ भदौसम्म पोखरा रंगशालास्थित बहुउद्देश्यीय कभर्डहलमा सञ्चालन हुनेछ ।
