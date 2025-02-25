एभरेस्ट महिला भलिबल लिगमा कर्णाली यशविसको विजयी सुरुवात

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- साविक विजेता कर्णाली यशविसले वात्सल्य एभरेष्ट महिला भलिबल लिगको दोस्रो संस्करणमा पोखरा निन्जाजलाई ३-० को सेटमा हराएको छ।
- कर्णालीले पोखरा कभर्डहलमा भएको उद्घाटन खेलमा २५-२१, २५-२०, २५-१४ को सेटमा जित हासिल गरेको छ।
- ग्रीसकी एभानजेलिया चान्टाभाको उत्कृष्ट प्रदर्शनले कर्णालीलाई विजयी सुरुवात गर्न मद्दत गरेको छ।
२० भदौ, काठमाडौं । साविक विजेता कर्णाली यशविसले वात्सल्य एभरेष्ट महिला भलिबल लिग (इडब्लुभी)को दोस्रो संस्करणमा विजयी सुरुवात गरेको छ ।
उपाधि रक्षा गर्ने अभियानमा रहेको कर्णालीले आज पोखरा कभर्डहलमा भएको उद्घाटन खेलमा पोखरा निन्जाजलाई ३-० को सेटमा हरायो ।
ग्रीसका एभानजेलिया चान्टाभाको उत्कृष्ट प्रदर्शन प्रेरित कर्णालीले पोखरालाई २५-२१, २५-२०, २५-१४ ले हरायो ।
आजै ललितपुर क्विन्स र मधेश युनाइटेडबीच दोस्रो खेल हुनेछ ।
