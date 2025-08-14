+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एमालेको पदाधिकारी बैठक गोदावरीमा जारी

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ २२ गते १६:०८
फाइल फोटो

२२ भदौ, काठमाडौं । नेकपा एमालेको पदाधिकारी बैठक जारी छ । ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा जारी बैठकमा विधान महाधिवेशनसहित समसामयिक विषयमा छलफल भइरहेको एक नेताले बताए ।

दोस्रो विधान महाधिवेशनमा नेतृत्वले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन र प्रतिनिधिका सुझावबारे छलफल सकिएकाले आजै विधान पारित गर्ने तयारी छ ।

 विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले संशोधन प्रस्ताव प्रतिवेदन र महासचिव शंकर पोखरेलले सांगठनिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।

प्रतिवेदनमाथि देशभरबाट सहभागी भएका २ हजार ३४१ प्रतिनिधिहरू १० समूहमा विभाजित भएर छलफल गरे ।

छलफलमा उठेका प्रश्न, सुझाव समेटेर समूह नेताले प्रतिनिधिहरूका तर्फबाट प्रतिवेदन लेखेर पुन: हलमा प्रस्तुत गरेका थिए ।

नेकपा एमाले विधान महाधिवेशन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बुद्धिजीवीलाई पुतलीसँग दाँज्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गोदावरीमा सुनाए कथा

बुद्धिजीवीलाई पुतलीसँग दाँज्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गोदावरीमा सुनाए कथा
एमाले लेखा आयोगले भन्यो- पार्टी चलाउन राज्यबाटै प्रत्यक्ष सहयोग चाहियो

एमाले लेखा आयोगले भन्यो- पार्टी चलाउन राज्यबाटै प्रत्यक्ष सहयोग चाहियो
सांसदसँग एमालेले लिने लेबी ७ प्रदेशमा ७ थरी

सांसदसँग एमालेले लिने लेबी ७ प्रदेशमा ७ थरी
दुईवटा प्रतिवेदनमाथिको जवाफ सकियो, खाना ब्रेकपछि ओली बोल्ने  

दुईवटा प्रतिवेदनमाथिको जवाफ सकियो, खाना ब्रेकपछि ओली बोल्ने  
सरकारका काम प्रभावकारी भए पार्टी बलियो हुन्छ : शंकर पोखरेल

सरकारका काम प्रभावकारी भए पार्टी बलियो हुन्छ : शंकर पोखरेल
एमालेको ६८ जिल्लामा आफ्नै भवन

एमालेको ६८ जिल्लामा आफ्नै भवन

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रोपाइँ सकिएपछि भित्रियो मल, किसानलाई हर्ष न बिस्मात

रोपाइँ सकिएपछि भित्रियो मल, किसानलाई हर्ष न बिस्मात
विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा

विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा
लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई

लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई
ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक
सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

9 Stories
के वास्तवमै अन्तरिक्षमामा उमेर सुस्त गतिमा बढ्छ ?

के वास्तवमै अन्तरिक्षमामा उमेर सुस्त गतिमा बढ्छ ?

8 Stories
फोबिया के हो ? किन हुन्छ ?

फोबिया के हो ? किन हुन्छ ?

7 Stories
छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

6 Stories
कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

10 Stories
के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित