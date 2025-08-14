एमालेको पदाधिकारी बैठक गोदावरीमा जारी

२२ भदौ, काठमाडौं । नेकपा एमालेको पदाधिकारी बैठक जारी छ । ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा जारी बैठकमा विधान महाधिवेशनसहित समसामयिक विषयमा छलफल भइरहेको एक नेताले बताए ।
दोस्रो विधान महाधिवेशनमा नेतृत्वले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन र प्रतिनिधिका सुझावबारे छलफल सकिएकाले आजै विधान पारित गर्ने तयारी छ ।
विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले संशोधन प्रस्ताव प्रतिवेदन र महासचिव शंकर पोखरेलले सांगठनिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।
प्रतिवेदनमाथि देशभरबाट सहभागी भएका २ हजार ३४१ प्रतिनिधिहरू १० समूहमा विभाजित भएर छलफल गरे ।
छलफलमा उठेका प्रश्न, सुझाव समेटेर समूह नेताले प्रतिनिधिहरूका तर्फबाट प्रतिवेदन लेखेर पुन: हलमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
