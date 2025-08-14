एमाले विधान अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएका सबै प्रतिवेदन सर्वसम्मत पारित

२२ भदौ, काठमाडौं । नेकपा एमालेले विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेका प्रतिवेदनहरू सर्वसहमतिले पारित भएको छ ।
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा भएको विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव र महासचिव शंकर पोखरेलले सांगठनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।
यसका अलावा विभिन्न आयोगहरूका प्रतिवेदन पनि प्रस्तुत भएका थिए ।
ती प्रतिवेदनहरू हलबाट सर्वसम्मतिले पास भएको हो ।
