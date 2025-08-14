+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कनेक्ट आईपीएसको ‘शुभयात्रा अफर’, हवाई तथा बस टिकटमा क्यास ब्याक र छुट

यो विशेष क्यास ब्याक अफर बुद्ध एयर, श्री एयरलाइन्स, यती एयरलाइन्स र बस सेवा ट्राभल एन्ड टुरको टिकट भुक्तानीमा उपलब्ध गराइएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ २२ गते १८:२६

काठमाडौं । चाडपर्वका अवसरमा यात्रा थप सुविधाजनक र किफायती बनाउने उद्देश्यले कनेक्ट आईपीएसले आकर्षक ‘शुभयात्रा अफर’ सार्वजनिक गरेको छ ।

यस योजना अन्तर्गत २२ भदौदेखि १८ असोजसम्म विभिन्न एयरलाइन्सका हवाई टिकट र बस सेवाको टिकट कनेक्ट आईपीएस मार्फत भुक्तानी गर्दा ग्राहकले क्यास ब्याक र छुटको विशेष सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

यो विशेष क्यास ब्याक अफर बुद्ध एयर, श्री एयरलाइन्स, यती एयरलाइन्स र बस सेवा ट्राभल एन्ड टुरको टिकट भुक्तानीमा उपलब्ध गराइएको छ ।

कनेक्ट आईपीएस मार्फत बुद्ध एयरको हवाई टिकट खरिद गरी भुक्तानी गर्ने ग्राहकले १ सय १ रुपैयाँको क्यास ब्याक प्राप्त गर्नेछन् । साथै, पाँच भाग्यशाली जोडीले माउन्टेन फ्लाइट जित्ने अवसर प्राप्त गर्नेछन् ।

त्यसैगरी श्री एयरलाइन्सको हवाई टिकटको भुक्तानी कनेक्ट आईपीएस मार्फत गर्दा ५ सय १ रुपैयाँको क्यास ब्याकको व्यवस्था गरिएको छ ।

यती एयरलाइन्सका ग्राहकका लागि भने ‘वाईटीसीआईपीएस३००’ प्रोमो कोड प्रयोग गरी हवाई टिकट भुक्तानी गर्दा ३ सय रुपैयाँ तत्काल छुट उपलब्ध हुनेछ । यस अतिरिक्त १० भाग्यशाली जोडीले यती एयरलाइन्सको माउन्टेन फ्लाइट जित्ने मौका पाउनेछन् ।

बस सेवाबाट टिकट काटेर कनेक्ट आईपीएस मार्फत भुक्तानी गर्ने पहिलो १ हजार ग्राहकले ५१ रुपैयाँको क्यास ब्याक प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यी सबै अफरमा एउटै बैंक खाताबाट एक पटक मात्र क्यास ब्याक प्राप्त गर्न सकिने सर्त राखिएको छ ।

कनेक्ट आईपीएस बैंकका ग्राहकका लागि कोष स्थानान्तरण लगायत विभिन्न भुक्तानी गर्ने एक प्रमुख र सरल डिजिटल माध्यम हो । कनेक्ट आईपीएसको सञ्जालमा ५२ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था आबद्ध छन् ।

कनेक्ट आईपीएस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रोपाइँ सकिएपछि भित्रियो मल, किसानलाई हर्ष न बिस्मात

रोपाइँ सकिएपछि भित्रियो मल, किसानलाई हर्ष न बिस्मात
विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा

विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा
लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई

लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई
ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक
सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

9 Stories
के वास्तवमै अन्तरिक्षमामा उमेर सुस्त गतिमा बढ्छ ?

के वास्तवमै अन्तरिक्षमामा उमेर सुस्त गतिमा बढ्छ ?

8 Stories
फोबिया के हो ? किन हुन्छ ?

फोबिया के हो ? किन हुन्छ ?

7 Stories
छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

6 Stories
कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

10 Stories
के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित