+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु मुसा मार्न घरमा आगो लगाएजस्तै : नागरिक प्रथम अभियान

‘मुसा मार्न घरमा आगो लगाउनु व्यवहारिक हुँदैन, यो मूर्खता हो। सामाजिक सञ्जाल चलाउने आधा दर्जन विदेशी कम्पनीलाई दुःख दिएको, धम्क्याएको भनिरहँदा आफ्ना देशका करोडौँ नागरिकले पाउने दुःखको बारेमा नसोच्नु अलोकतान्त्रिक हो ।’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ २३ गते १०:३०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नागरिक प्रथम अभियानले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारले गरेको कदमलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र अव्यवहारिक ठहर गरेको छ।
  • अभियानका प्रवक्ता प्रशान्त सिंहले भने, 'मुसा मार्न घरमा आगो लगाउनु व्यवहारिक हुँदैन, यो मूर्खता हो।'
  • सरकारको कदमले करोडौँ नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, रोजगारी र शिक्षा अधिकार हनन गरेको अभियानले उल्लेख गरेको छ।

२३ भदौ, काठमाडौं । नागरिक प्रथम अभियानले सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने सरकारी कदम मुसा मार्न घरमा आगो लगाएजस्तै मुखर्तापूर्ण भएको जनाएको छ ।

अभियानका प्रवक्ता प्रशान्त सिंहले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘मुसा मार्न घरमा आगो लगाउनु व्यवहारिक हुँदैन, यो मूर्खता हो। सामाजिक सञ्जाल चलाउने आधा दर्जन विदेशी कम्पनीलाई दुःख दिएको, धम्क्याएको भनिरहँदा आफ्ना देशका करोडौँ नागरिकले पाउने दुःखको बारेमा नसोच्नु अलोकतान्त्रिक हो ।’

अभियानले भनेको छ, ‘लोकतन्त्रमा नागरिकको सुविधा सर्वोपरि हुन्छ। राज्यको सुविधाका लागि नागरिकको सुविधालाई बलिदान गर्न सकिँदैन। यो निर्णय नागरिक सर्वोच्चताको सिद्धान्तको विरुद्ध छ।’

सरकारको यो कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र अव्यवहारिक रहेको अभियानको ठहर छ ।

सामाजिक सञ्जाल बन्द बारे नागरिक प्रथम अभियान

नियमन र नियन्त्रण गर्ने बहानामा, नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूलाई बन्द गर्ने कदमको नागरिक प्रथम अभियान घोर भर्त्सना गर्दछ। यो कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र अव्यवहारिक छ।

१. असंवैधानिक किन?

क. सरकारको यो कदम संविधानको धारा १७ (२) (क) अनुसार नागरिकको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको मौलिक अधिकारविरुद्ध छ। यसको मुख्य उद्देश्य सामाजिक सञ्जालहरूको नियमन होइन, बरू तिनीहरूको व्यवस्थापनलाई आफ्नो हातमा लिई आम नेपाली प्रयोगकर्ताहरूले सरकार र सत्तासीन दलहरूविरुद्ध गर्ने खुला विचार र अभिव्यक्तिमाथि रोक लगाउनु हो।

ख. सरकारको यो कदम संविधानको धारा ३३ र ३४ अनुसार नागरिकको रोजगारी र श्रमको मौलिक अधिकारविरुद्ध पनि छ। यसले सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यवसाय गर्ने लाखौँ अनलाइन व्यवसायी र ती व्यवसायसँग आबद्ध श्रमिकको जीविकोपार्जनको अधिकार हनन गरेको छ।

ग. सरकारको यो कदम संविधानको धारा ३१ र ३९ अनुसार शिक्षा र बालबालिकाको अधिकारको आशयविरुद्ध छ। आजको दिनमा सामाजिक सञ्जालहरूको शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान छ।
२. अलोकतान्त्रिक किन ?

क. ‘सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक’ अहिले संसद्‌मा विचाराधीन छ। विधेयक पास भएर ऐन बनिसकेपछि त्यसअनुसार ल्याइएको कुनै पनि विनियम वा निर्देशिकालाई जन-अनुमोदित भएको मान्न सकिन्थ्यो। तर, सरकारको एक मन्त्रालयले ल्याएको ‘सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका’ लाई जननिर्वाचित सांसदहरूद्वारा अनुमोदित मान्न सकिँदैन।

करिब दुई दशकअघि, संसारमा सामाजिक सञ्जालको खासै प्रयोग नभएको बेला, संसद्‌ले विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबार (ई-कमर्स) लाई व्यवस्थित गर्न भनेर ल्याएको ‘विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३’ को अवान्छित प्रयोग गरी सरकारले ल्याएको यो निर्देशिका प्रश्नको घेरामा आउनु स्वाभाविक हो। यस्तो महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषयमा मन्त्रालयस्तरबाट आएको यो निर्देशिका समग्रमा लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताविरुद्ध छ।

ख. मुसा मार्न घरमा आगो लगाउनु व्यावहारिक हुँदैन, यो मूर्खता हो। सामाजिक सञ्जाल चलाउने आधा दर्जन विदेशी कम्पनीलाई दुःख दिएको, धम्क्याएको भनिरहँदा आफ्ना देशका करोडौँ नागरिकले पाउने दुःखको बारेमा नसोच्नु अलोकतान्त्रिक हो। लोकतन्त्रमा नागरिकको सुविधा सर्वोपरि हुन्छ। राज्यको सुविधाका लागि नागरिकको सुविधालाई बलिदान गर्न सकिँदैन। यो निर्णय नागरिक सर्वोच्चताको सिद्धान्तको विरुद्ध छ।

३. अव्यवहारिक किन?
क. सामाजिक सञ्जाल चलाउने कम्पनीहरू प्रत्येक प्रयोगकर्तासँग उसको डेटा गोपनीय राख्ने वाचा गरेका हुन्छन्। अधिकांश सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू अमेरिकाका हुन्, जहाँको कानुन र समाजले यिनीहरूलाई ‘फ्री-स्पीच’ अर्थात् अभिव्यक्ति-स्वतन्त्रताको समर्थकका रूपमा हेर्न चाहन्छन्। यसै कारणले अमेरिकालाई गृह-राष्ट्र बनाएका यी सबै ठूला बहुराष्ट्रिय सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले चीन सरकारले डेटाको गोपनीयता भङ्ग गर्न र अत्यधिक नियन्त्रण तथा नियमन गर्न खोज्दा चीनजस्तो विश्वकै ठूलो बजारलाई पनि छाडेर हिँडेका हुन्।

ख. बहुराष्ट्रिय विदेशी कम्पनीहरू आफूले व्यवसाय गर्ने कुनै पनि देशभित्रको नियम र कानुन स्वीकार गर्दा त्यस नियमको वैधता र दीर्घायु खोज्छन्। मन्त्री फेर्दा फेरिन सक्ने नियम-कानुनलाई उनीहरू अमान्य ठान्छन्। यस कारणले गर्दा पनि यो कदम अव्यवहारिक छ।

नागरिक प्रथम अभियान सामाजिक सञ्जाल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सशस्त्र द्वन्द्वमा पुरुषलाई पनि यौन हिंसा, न्याय कुरिरहेछन् हजारौं पीडितहरू

सशस्त्र द्वन्द्वमा पुरुषलाई पनि यौन हिंसा, न्याय कुरिरहेछन् हजारौं पीडितहरू
रोपाइँ सकिएपछि भित्रियो मल, किसानलाई हर्ष न बिस्मात

रोपाइँ सकिएपछि भित्रियो मल, किसानलाई हर्ष न बिस्मात
विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा

विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा
लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई

लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई
ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

6 Stories
आजबाट सोह्र श्राद्ध सुरु, किन गरिन्छ ?

आजबाट सोह्र श्राद्ध सुरु, किन गरिन्छ ?

9 Stories
के वास्तवमै अन्तरिक्षमामा उमेर सुस्त गतिमा बढ्छ ?

के वास्तवमै अन्तरिक्षमामा उमेर सुस्त गतिमा बढ्छ ?

8 Stories
फोबिया के हो ? किन हुन्छ ?

फोबिया के हो ? किन हुन्छ ?

7 Stories
छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

6 Stories
कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित