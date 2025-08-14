+
मिस नेपाल लुनाको आग्रह : सरकारले अनलाइन स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नुपर्छ

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ २३ गते ११:००

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मिस नेपाल लुना लुइँटेलले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी कदमको विरोध गरिन् र लोकतन्त्रमा स्वतन्त्रता र उत्तरदायित्व दुवै आवश्यक भएको बताइन्।
  • उनले इन्स्टाग्राममा विश्वका केही देशमा अनलाइन स्वतन्त्रता सीमित रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा नागरिकको आवाजको सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन्।
  • लुनाले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नुपर्ने बताइन् र सन् २०२५ को मिस नेपालको उपाधि प्राप्त गरेकी छन्।

काठमाडौं । मिस नेपाल लुना लुइँटेलले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी कदमको विरोध गरेकी छन् ।

नेपाल लोकतान्त्रिक मुलुक रहेको र लोकतन्त्रमा स्वतन्त्रतासँगै उत्तरदायित्व पनि आउने उनको भनाइ छ ।

नागरिकको आवाजको सम्मान गर्न, सम्बन्धलाई अझै स्थापित गर्न र अचानक अवसरलाई टाढा लैजाने कार्यलाई रोक्ने कुरामा सुनिश्चितता दिलाउन सरकारले सघाउनुपर्ने उनको आग्रह छ ।

इन्स्टाग्राममा लुना लेख्छिन्, ‘संसारमा उत्तर कोरिया, तुर्किमेनिस्तान, चीन, म्यानमार र इरानजस्ता देश पनि छन् जहाँ अनलाइन स्वतन्त्रता सीमित छ । उनीहरूको वास्तविकता भिन्न छ र प्रतिबन्ध उनीहरूको प्रणालीको लामो समयदेखि हिस्सा रहेको छ ।’

उनले भ्रष्टाचारको पनि विरोध गरेकी छन् । भ्रष्टाचारलाई सामान्यरुपमा लिन नसकिने बताउँदै भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्ने बताएकी छन् ।

मिस नेपालले यसवर्ष जेन-जी पुस्ताकी मिस नेपाल प्राप्त गरेको छ । लुनाले गतसाता आयोजित फिनालेमा सन् २०२५ को मिस नेपालको उपाधि उचालेकी थिइन् ।

लुना लुइँटेल
सशस्त्र द्वन्द्वमा पुरुषलाई पनि यौन हिंसा, न्याय कुरिरहेछन् हजारौं पीडितहरू

सशस्त्र द्वन्द्वमा पुरुषलाई पनि यौन हिंसा, न्याय कुरिरहेछन् हजारौं पीडितहरू
रोपाइँ सकिएपछि भित्रियो मल, किसानलाई हर्ष न बिस्मात

रोपाइँ सकिएपछि भित्रियो मल, किसानलाई हर्ष न बिस्मात
विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा

विकल्प खोजिरहेको बिहारमा प्रशान्त किशोरको नयाँ परीक्षा
लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई

लोकगायिका इन्दिरा : गीतबाट देश हल्लाइन्, क्यान्सरले उनैलाई
ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

9 Stories
के वास्तवमै अन्तरिक्षमामा उमेर सुस्त गतिमा बढ्छ ?

के वास्तवमै अन्तरिक्षमामा उमेर सुस्त गतिमा बढ्छ ?

8 Stories
फोबिया के हो ? किन हुन्छ ?

फोबिया के हो ? किन हुन्छ ?

7 Stories
छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

छोरीको पहिलो महिनावारी, के सिकाउने ?

6 Stories
कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

कतै तपाईंको बच्चाले भावनात्मक अत्याचार पो झेलिरहेको छन् कि ?

10 Stories
के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

के धेरै विकल्प आउनु पनि समस्या हो ?

