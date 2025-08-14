News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- लुना लुइँटेलले केही महिनाअघि अस्ट्रेलियाबाट फर्किएर मिस नेपाल बन्ने सपना बोकेकी थिइन्।
- उनी मिस नेपाल वर्ल्ड २०२५ को ताज जितेकी छन्।
- उनसँगको भिडियो संवादमा उनले अहिलेको पुस्ताको सोच र सपना बारे कुरा गरेकी छन्।
जेन-जी मिस नेपालसँग गफगाफ गर्नुको मजा के भने, कुरालाई अहिलेको आँखाबाट हेर्न सकिन्छ । अहिलेको पुस्ता के सोच्छ, कुरालाई कस्तो आकार दिन्छ र सपना के देख्छ भन्ने बोध ।
उनी केही महिनअघि अस्ट्रेलियाबाट फर्किइन् मिस नेपाल बन्ने सपना बोकेर ! सायद, भाग्यले उनलाई ‘मिस नेपाल वर्ल्ड’ बन्न लेखेको हुनुपर्छ ।
उनी अर्थात, लुना लुइँटेल । मिस नेपाल वर्ल्ड २०२५ !
मिस नेपालको ताज जितेपछि यस्तो छ लुनासँगको भिडियो संवाद :
