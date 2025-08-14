+
सामाजिक सञ्जाल बन्दप्रति संसद् र संसदीय समितिहरू मौन

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ २३ गते ११:०२
फाइल तस्वीर

  • सरकारले दर्ता नभएका २६ वटा सामाजिक सञ्जालका प्ल्याटफर्म बन्द गरेको पाँच दिन भइसकेको छ।
  • सामाजिक सञ्जाल बन्दप्रति संसद् र संसदीय समितिहरू मौन छन् र कुनै छलफल भएको छैन।
  • सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्‍को लाइभ प्रसारण र भिडियो आर्काइभ सुरक्षाबारे निर्देशन दिएका छन्।

२३ भदौ, काठमाडौं । सरकारले दर्ता नभएका विभिन्न २६ वटा सामाजिक सञ्जालका प्ल्याटफर्म बन्द गरेको पाँच दिन भयो ।

यसप्रति नागरिकस्तरमा आक्रोश छ । जेनजीले देशभर प्रदर्शन नै गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।

तर, समामाजिक सञ्जाल बन्द्रप्रति संसद् र संसदीय समितिहरू मौन रहेका छन् ।

सभामुख देवराज घिमिरेले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयलगत्तै संसद्‍को लाइभ प्रसारण र भिडियो आर्काइभ सुरक्षाबारे चासो रोखका छन् ।

संसद्‍ सचिवालयलाई प्रसारण व्यवस्थापन र सूचना प्रवाहका वैकल्पिक माध्यमको व्यवस्थापनका लागि निर्देशन दिएका छन् ।

तर, सामाजिक सञ्जाल बन्दको विषयमा भने संसद् र संसदीय समितिमा कुनै प्रकारको छलफल भएको छैन । कुनै पनि समितिले यो विषयलाई विषय मानेर छलफल गर्न आवश्यक ठानेका छैनन् ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति नै छ । यो समितिले पनि सामाजिक सञ्जाल बन्दप्रति चासो राखेको छैन ।

यो समितिको बैठक सोमबार बिहान साढे ११ बजे बस्दैछ । बैठकको कार्यसूचीमा ‘स्वास्थ्य सम्बन्धी समसामयिक विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग छलफल’ गर्ने रहेको छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत १० वटा विषयगत समिति रहेका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत चार वटा विष्यागत समिति छन् । दुई वटा संयुक्त समिति छ । १६ वटै समितिले सामाजिक सञ्जाल बन्दको विषयलाई छलफलको विषय बनाएका छैनन् ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठकमा पनि यो विषय एजेण्डाको रुपमा प्रस्तुत भएको छैन । आज दिउँसो सवा १ बजे राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्दैछ । प्रतिनिधिसभाको बैठक पर्सि बस्दैछ ।

