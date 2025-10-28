+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

रास्वपाको राजनीतिक प्रतिवेदन : चर्चित व्यक्तित्व भित्र्याउने नाममा मूल नेतृत्व आयात गर्न सकिन्नँ

चितवनको सौराहामा जारी पार्टीको विस्तारित बैठकमा कार्यवाहक सभापति डीपी अर्यालले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै रास्वपामा सभापति रवि लामिछानेकै नेतृत्वको निरन्तरताको वकालत गरेका हुन् ।

0Comments
Shares
सुवास पण्डित सुवास पण्डित
२०८२ कात्तिक २१ गते १३:४७

२१ कात्तिक, चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले चर्चित व्यक्ति भित्र्याउने नाममा पार्टीमा नेतृत्वको आयात गर्न नसकिने धारणा अघि सारेको छ ।

कुलमान घिसिङ लगायतका व्यक्तिहरुलाई पनि जोडेर लैजाने विषयमा पटक-पटक आन्तरिक छलफल भइरहेको सन्दर्भमा मूल नेतृत्वको रूपमा  त्यस्ता व्यक्ति ल्याउन नसकिने धारणा रास्वपाले ल्याएको हो ।

चितवनको सौराहामा जारी पार्टीको विस्तारित बैठकमा कार्यवाहक सभापति डीपी अर्यालले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै रास्वपामा सभापति रवि लामिछानेकै नेतृत्वको निरन्तरताको वकालत गरेका हुन् ।

‘पार्टी रिफर्म’ गर्नुपर्छ र पार्टीमा चर्चित व्यक्ति/व्यक्तित्वलाई भित्र्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने जायज कुरामा शतप्रतिशत सहमत हुँदा-हुँदै पनि ‘रिफर्म’ वा ‘स्वागत’ को बहानामा मूल नेतृत्व नै आयात गर्नुपर्ने अघोषित नीति र त्यहीअनुसारको प्रचारबाजी चाहिँ स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’

उनले अहिलेको नेतृत्वलाई विस्थापित  नभइ स्थापित गरेर जानुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

रास्वपाका धेरै नेताहरूले वैकल्पिक  शक्तिको रूपमा उदाइरहेका समूह र व्यक्तिहरूलाई पार्टीमा जोड्नका लागि अनौपचारिक छलफल गरिरहेको थियो ।  त्यसक्रममा  घिसिङ लगायतसँग रास्वपाले छलफल गरेको थियो । तर घिसिङ लगायतका व्यक्तिहरूले पार्टीको नेतृत्व नै दाबी गरेको भन्ने चर्चा भइरहेका बेला रास्वपाभित्र यसलाई स्वीकार्न नसक्ने भन्ने औपचारिक राजनीतिक प्रतिवेदन नै तयार भएको हो ।

अर्यालले पार्टी ‘रिफर्म’ को आवाज र यथार्थ शीर्षकमा छुट्टै  बुँदा नै राजनीतिक प्रतिवेदनमा राखेका र नेतृत्वको निरन्तरताको बारेमा  प्रस्ताव गरेका छन् ।

‘चौतर्फीरूपमा योजनावद्ध तरिकाले मूलमूल नेतृत्वमा प्रहार गरी पार्टीलाई नै सकाइदिने योजनालाई बुझ्न सकेनौं भने हामीले पनि हार्छौं र जनतालाई पनि हराउँछौं । त्यसैले अहिले नेतृत्वहरूलाई विस्थापति होइन, स्थापित गर्ने समय हो’ कार्यवाहक सभापति अर्यालले भनेका छन् ।

उनले रास्वपा ४० महिनाको बामे सर्दै गरेको पार्टी भएकाले यसले सिक्ने क्रम जारी रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

‘रास्वपा ४० महिनाको पार्टी हो, बामे सर्दै गरेको । हामी गर्दै र सिक्दैको क्रममा छौं । यसक्रममा हामीले हाम्रो विधान, संगठनात्मक संरचना एवं पार्टी सञ्चालन प्रक्रिया तथा संगठनको विभिन्न तहमा नेतृत्व परिवर्तन, जिम्मेवारी हेरफेर र थपघटका कार्य पनि गर्दै आएका छौं’ उनले भनेका छन्,’ पार्टीका समितिहरूलाई समावेशी बनाउने प्रक्रिया निरन्तर महत्त्व र प्राथमिकतामा छ । हामी पुराना पार्टीहरू जस्तो पूरै भत्काएर नयाँ ‘रिफर्म’ गर्नुपर्ने अवस्थामा छैनौं । हामी त पार्टी निर्माणकै क्रममा छौं ।’

एक जीवन्त राजनीतिक पार्टी भएकाले रास्वपा समीक्षा, स्वीकार  र पुनर्संरचनाको प्रक्रियाबाटै अघि बढ्ने उनले उल्लेख गरेका छन् ।

उनले व्यक्तिगत रूपमा सबैका कमजोरी (मानवीय र प्रवृत्तिगत) हुने उल्लेख गर्दै त्यस्ता कमजोरी  आफूमा पनि रहेको र नेतृत्वमा रहने सबैका सीमा रहेको बताएका छन् ।

‘ज्ञानको सोचाइको अनुभवको चरित्रको स्वभावको । त्यसैले हामीले सामूहिक नेतृत्वको अभ्यास गरिरहेका छौं । तर, हामीले आफूलाई सर्वगुण सम्पन्न र अर्को गुणहीन सम्झेर ‘रिफर्म’ को योजना बनायौं भने राजनीतिक र समाजशास्त्रीय हिसाबमा कच्चा बुझाइ हुनेछ’ उनले भनेका छन् ।

रिफर्मको नाममा प्रतिगमनको खतरा

पार्टीभित्र रिफर्मको कुरा गर्नेलाई उनले ‘रिफर्म’ को नाममा प्रतिगमन हुन सक्ने भन्दै सचेत गराउन खोजेका छन् ।

‘रिफर्म’ नीति- विचार ( राजनीतिक दृष्टिकोण), विधान ( सांगठनिक संरचना) र मूल्य-मान्यता (कार्यशैली) मै हो कि, केही पद र व्यक्तिहरूको व्यवस्थापनका लागि मात्र भन्ने कुरामा पनि स्पष्ट हुन आवश्यक छ । जिम्मेवारी हेरफेर र पदपूर्ति मात्रै हो भने ती ‘रिफर्म’ का विषय होइनन्, नियमित अभ्यासका हुन्’ कार्यबहाक सभापति अर्यालले भनेका छन् ।

आग्रह-पूर्वाग्रह र व्यक्तिगत महत्वकांक्षाको लेपन नलगाई खुला र हार्दिक छलफल गर्न सक्दा मात्र पार्टीलाई नयाँ रफ्तारमा अगाडि बढाउन सक्ने उनले उल्लेख गरे ।

उनले ‘रिफर्म’ का नाममा भइरहेका सबै तर्क र गतिविधिको अपनत्व लिएर पनि पार्टी अगाडि बढ्न नसक्ने धारणा अघि सारेका छन् ।

‘रिफर्म’ नीति- विचार ( राजनीतिक दृष्टिकोण) विधान ( सांगठनिक संरचना) र मूल्य- मान्यता (कार्यशैली) मैं हो कि केही पद र व्यक्तिहरूको व्यवस्थापनका लागि मात्र भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ’ उनले भनेका छन् ।

पार्टीमा पदहरू थपघट गरेर ‘रिफर्म’ गर्न खोजिएको हो भने, त्यसअघि विधान संशोधन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको उनले सम्झाएका छन् । ‘विधानको प्रावधान विपरीत कुनै पनि परिवर्तन सम्भव हुन्न । होइन, रिक्त रहेका पदहरूमा जिम्मेवारी पाऊँ भन्ने हो भने छलफल गरौं । पार्टीका पदाधिकारी नै परिवर्तन गर्ने कुरा हो भने, त्यसका लागि महाधिवेशन नै पर्खिनुपर्छ । पहिलो महाधिवेशन नै सम्पन्न नभइसकेको अवस्थामा कसरी र कुन ढाँचामा भन्ने प्रष्टता विना ‘रिफर्म’ को नाराले सार्थक परिणाम दिँदैन,’ उनले भनेका छन् ।

उनले यो विस्तारित बैठकले पार्टीमा संरचनात्मक फेरबदल गर्न नसक्ने उल्लेख गरेका छन् ।

‘आग्रह-पूर्वाग्रह, व्यक्तिगत महत्वकांक्षा वा क्षणिक आत्मसन्तुष्टिका लागि होइन पार्टी ‘रिफर्म’ बारे हामीले निरन्तर पार्टीका सबै संरचनामा गम्भीर र सार्थक बहस चलाउनु पर्छ । म आग्रह गर्दछु, पार्टी रिफर्म’ बारे कुनै प्रस्तावको मस्यौदा बनाइएको छ भने ल्याउनुस् महाधिवेशनसम्म पार्टीभित्र खुला छलफल गरौं’ कार्यबहाक सभापति अर्यालले भनेका छन् ।

रास्वपा
लेखक
सुवास पण्डित

पण्डित अनलाइनखबर डटकमका चितवन संवाददाता हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

रास्वपाको निष्कर्ष- विद्यार्थी मारिएको दु:खमा होइन, आफ्नै सुरक्षा चिन्तामा ओलीले राजीनामा दिए

रास्वपाको निष्कर्ष- विद्यार्थी मारिएको दु:खमा होइन, आफ्नै सुरक्षा चिन्तामा ओलीले राजीनामा दिए
यस्तो छ रास्वपा विस्तारित बैठकमा पेश भएको राजनीतिक प्रतिवेदन (पूर्णपाठ)

यस्तो छ रास्वपा विस्तारित बैठकमा पेश भएको राजनीतिक प्रतिवेदन (पूर्णपाठ)
‘जेनजी र हामी मुद्दामा फरक थिएनौं, क्रान्तिको बाटो मात्रै फरक पर्‍यो’

‘जेनजी र हामी मुद्दामा फरक थिएनौं, क्रान्तिको बाटो मात्रै फरक पर्‍यो’
डीपीले देखेका रास्वपाले गर्नुपर्ने चार काम

डीपीले देखेका रास्वपाले गर्नुपर्ने चार काम
रास्वपाको पार्टी सदस्य संख्या ३ लाख, ३ जिल्लामा समिति बन्न बाँकी

रास्वपाको पार्टी सदस्य संख्या ३ लाख, ३ जिल्लामा समिति बन्न बाँकी
सौराहामा भोलिदेखि रास्वपाको विस्तारित बैठक, ५१२ प्रतिनिधि सहभागी हुने

सौराहामा भोलिदेखि रास्वपाको विस्तारित बैठक, ५१२ प्रतिनिधि सहभागी हुने

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव

जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव
एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन

एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन
जेनजी खोज्दैछन् रूपान्तरण, बन्दैछ वृद्धहरूको गठबन्धन

जेनजी खोज्दैछन् रूपान्तरण, बन्दैछ वृद्धहरूको गठबन्धन
न्युयोर्कतिर हेर, राजनीति बदलिंदैछ

न्युयोर्कतिर हेर, राजनीति बदलिंदैछ
११ लाखको जागिर छोडेर दुबईमा १ अर्बको कम्पनी

११ लाखको जागिर छोडेर दुबईमा १ अर्बको कम्पनी
प्रधानमन्त्री कार्कीको चुनावी ‘ब्लूप्रिन्ट’

प्रधानमन्त्री कार्कीको चुनावी ‘ब्लूप्रिन्ट’
राजनीतिको धमिलो पानी र सम्भावित ५ परिदृश्य

राजनीतिको धमिलो पानी र सम्भावित ५ परिदृश्य

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

5 Stories
के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

12 Stories
विश्वभर लोकप्रिय ७ स्वादिष्ट परिकार

विश्वभर लोकप्रिय ७ स्वादिष्ट परिकार

8 Stories
‘कार्डियाक अरेस्ट’ कसरी मृत्युको कारण बन्न सक्छ ?

‘कार्डियाक अरेस्ट’ कसरी मृत्युको कारण बन्न सक्छ ?

12 Stories
धर्तीबाट लोप भएका १० शहर

धर्तीबाट लोप भएका १० शहर

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित