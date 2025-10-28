मधेशका मुख्यमन्त्री सोनलले विश्वासको मत लिंदै

२२ कात्तिक, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनाले आज विश्वासको मत लिन लागेका छन् । लोसपा नेता सोनल गत असोज २९ गते ६ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
मुख्यमन्त्रीले विश्वास मत लिने प्रयोजनका लागि आज दिउँसो १ बजे प्रदेश सभा बैठक बोलाइएको छ । १०७ सदस्य मधेश प्रदेश सभामा हाल सत्ता गठबन्धन लोसपाका ८, जसपा नेपालका १८, जनमतका १३, माओवादी केन्द्रका ९ र एकीकृत समाजवादीका ७ सांसद छन् ।
सरकारलाई विश्वासको मत कायम राख्न ५४ सिट आवश्यक छ । तर, जनमत भित्रको विभाजन र माओवादीभित्रको आन्तरिक किचलोले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने नपाउने निश्चित भइसकेको छैन ।
