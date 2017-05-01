+
संगीत :

बालगीत ‘आफूसित आफै दंग’ लाई युट्युब सर्ट्समा १ अर्ब भ्यूज

यसैसाता उक्त भिडियोले १ अर्बको दुर्लभ कीर्तिमान रचेको संगीतकार दीपक शर्माले बताए । ‘दैनिक भ्यूज नै २५ देखि ३० लाखसम्म आइरहेको छ । यही गतिमा गए अर्को अर्ब आउन बेर छैन’ उनले भने ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २३ गते ११:५१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली बालगीत 'आफूसित आफै दंग' युट्युब सर्ट्समा १ अर्ब २ करोडभन्दा धेरै पटक हेरिएको छ।
  • संगीतकार दीपक शर्माले दैनिक २५ देखि ३० लाख भ्यूज आइरहेको र अर्को अर्ब भ्यूज आउन नजिक रहेको बताए।
  • यो ३१ सेकेन्ड लामो सर्ट्सलाई अमेरिका, भारत र युरोपबाट धेरै हेरिएको छ र गोपाल आचार्यले निर्देशन गरेका हुन्।

काठमाडौं । नेपाली बालगीत ‘आफूसित आफै दंग’ लाई युट्युब सर्ट्समा १ अर्बभन्दा धेरै पटक हेरिएको छ ।

रामबाबु सुवेदीको युट्युब च्यानलबाट ८ महिनाअघि सार्वजनिक गरिएको उक्त सर्ट्सले अहिलेसम्म १ अर्ब २ करोडभन्दा धेरै भ्यूज पाएको छ ।

मूल गीतलाई भने २ लाख ३० हजार पटक हेरिएको छ ।

यसैसाता उक्त भिडियोले १ अर्बको दुर्लभ कीर्तिमान रचेको संगीतकार दीपक शर्माले बताए । ‘दैनिक भ्यूज नै २५ देखि ३० लाखसम्म आइरहेको छ । यही गतिमा गए अर्को अर्ब आउन बेर छैन’ उनले भने ।

उक्त सर्ट्सको लम्बाइ ३१ सेकेन्ड सम्मको मात्र छ । अंग्रेजी सबटाइटलसहित बनाइएको बच्चाहरूको उक्त गीतलाई अमेरिका, भारत र युरोपबाट धेरै हेरिएको संगीतकार शर्माले अनलाइनखबरलाई बताए ।

गीतको भिडियोलाई गोपाल आचार्यले निर्देशन गरेका हुन् । गीतकारमा रामबाबु सुवेदी छन् । यो सर्ट्स म्युजिक भिडियोलाई १ अर्ब भ्यूज पाउने पहिलो नेपाली सर्ट्स बताइएको छ ।

बालगीत युट्युब सर्ट्स
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित