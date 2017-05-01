+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बेदुराम भुसालले देखेका प्रतिनिधिसभा नहुँदा राष्ट्रिय सभाले गर्न सक्ने ८ काम

बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य बेदुराम भुसालले के-कस्ता काम गर्न सकिन्छ भनेर विषयहरू राखेका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २३ गते १४:४५
फाइल तस्वीर

२३ कात्तिक, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनमा रहेको अवस्थामा समेत राष्ट्रिय सभा क्रियाशील रहन सक्छ । कानुन बनाउन दुवै सभाबाट विधेयक पारित गर्नुपर्छ ।

तर, एउटा मात्रै सभा रहेको अवस्थामा अरू काम के हुन सक्छन् ? यो विषयमा आइतबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा छलफल भएको छ ।

जहाँ राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, उपाध्यक्ष विमला घिमिरे, संसद् सचिवालयमा महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डे लगायत समितिका सदस्यहरू र सचिवालयका कर्मचारी उपस्थित रहेका छन।

बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य बेदुराम भुसालले के-कस्ता काम गर्न सकिन्छ भनेर विषयहरू राखेका छन् । उनले राष्ट्रिय सभाले गर्न सक्न ८ काम सुझाए ।

पहिलो : कानुन कार्यान्वयनको मापन गर्न सकिन्छ । जुन सरकार भए पनि कानुन कार्यान्वयनको मापनले सहयोग गर्नेछ ।

दोस्रो : विभिन्न विषयमा स्थलगत अनुगमन गर्न सकिन्छ । तर अनुगमनमा जादा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तोस्रो : राष्ट्रिय महत्त्वको विषयहरू पहिचान गरेर छलफल गर्न सकिन्छ ।

चौथो : सभाको अधिवेशन आह्वान भएपछि मन्त्रीहरू तयार भएको अवस्थामा मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

पाँचौं : सरकार तयार भए विधेयकहरूमाथि छलफल अगाडि बढाउन सकिन्छ । जो पारित गरेर राख्दा चुनावपछि आउने प्रतिनिधिसभामा पठाउन सकिन्छ ।

छैटौं : सभामा विभिन्न प्रस्तावहरू लगेर छलफल गर्न सकिन्छ । संकल्प प्रस्ताव, जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावहरू अगाडि बढाउन सकिन्छ ।

सातौं : विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनमाथि छलफल चलाउन सकिन्छ।

आठौं : संसदीय समितिका वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल र पारित गर्न सकिन्छ ।

प्रतिनिधिसभा बेदुराम भुसाल राष्ट्रिय सभा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना कि चुनाव भनेर अलमलिनु आवश्यक छैन : कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना कि चुनाव भनेर अलमलिनु आवश्यक छैन : कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
‘जति सक्दो चाँडो प्रतिनिधिसभाको उपस्थिति अनिवार्य छ’

‘जति सक्दो चाँडो प्रतिनिधिसभाको उपस्थिति अनिवार्य छ’
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमा आज सुनुवाइ

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमा आज सुनुवाइ
ओलीको प्रस्ताव- जेनजीसहितको सर्वपक्षीय सरकार

ओलीको प्रस्ताव- जेनजीसहितको सर्वपक्षीय सरकार
सभामुख प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट लैजान हच्किए

सभामुख प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट लैजान हच्किए
ओलीको दस्तावेज : प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि सडक आन्दोलन गर्ने प्रस्ताव

ओलीको दस्तावेज : प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि सडक आन्दोलन गर्ने प्रस्ताव

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू
रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु

रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु
चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट

चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट
जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव

जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव
एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन

एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन
जेनजी खोज्दैछन् रूपान्तरण, बन्दैछ वृद्धहरूको गठबन्धन

जेनजी खोज्दैछन् रूपान्तरण, बन्दैछ वृद्धहरूको गठबन्धन
न्युयोर्कतिर हेर, राजनीति बदलिंदैछ

न्युयोर्कतिर हेर, राजनीति बदलिंदैछ

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

9 Stories
बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

5 Stories
के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

12 Stories
विश्वभर लोकप्रिय ७ स्वादिष्ट परिकार

विश्वभर लोकप्रिय ७ स्वादिष्ट परिकार

8 Stories
‘कार्डियाक अरेस्ट’ कसरी मृत्युको कारण बन्न सक्छ ?

‘कार्डियाक अरेस्ट’ कसरी मृत्युको कारण बन्न सक्छ ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित