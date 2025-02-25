हङकङ सिक्सेस : सन्दीपको नाममा सर्वाधिक रन, राशिदले लिए सर्वाधिक विकेट

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- हङकङ सिक्सेस क्रिकेटमा नेपाली ब्याटर सन्दीप जोरा सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडी बनेका छन्।
- राशिद खानले हङकङ सिक्सेसमा सर्वाधिक विकेट लिए, उनले ५ खेलमा ९ विकेट लिए।
- नेपालले समूह चरण पार गर्न नसकी बाउल लिगमा पर्यो र भारतमाथि ९२ रनले जित निकाल्यो।
२३ कात्तिक, काठमाडौं । हङकङमा सम्पन्न हङकङ सिक्सेस क्रिकेटमा नेपाली ब्याटर सन्दीप जोरा सर्वाधिक रन बनाउने तथा राशिद खान सर्वाधिक विकेट लिने बलर बनेका छन् ।
प्रतियोगितामा नेपाल ११औं भएपनि नेपाली खेलाडीहरू व्यक्तिगत विधामा उत्कृष्ट रहेका हुन् ।
सन्दीपले ५ खेलमा १ अर्धशतकसहित १७६ रन बनाए । उनको उच्च स्कोर ५३ रह्यो । उनीभन्दा पछाडि अफगानिस्तानका करिम जनतले १७२ रन बनाए ।
त्यस्तै बलिङतर्फ सर्वाधिक विकेट राशिद खानले लिए । राशिदले ५ खेलमा ९ विकेट लिए । उनले अफगानिस्तानविरुद्ध एकै खेलमा ४ विकेट लिएका थिए ।
नेपाल समूह चरणको पहिलो खेलमा अफगानिस्तानसँग तथा दोस्रो खेलमा दक्षिण अफ्रिकासँग पराजित भएर समूह चरण पार गर्न नसक्दा बाउल लिगमा आएको थियो ।
बाउल लिगको पहिलो खेलमा श्रीलंकासँग पराजित भएको थियो भने दोस्रो खेलमा भारतमाथि ९२ रनको विशाल जित निकालेको थियो ।
