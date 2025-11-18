+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

माधव नेपालले पार्टीलाई माओवादीमा विसर्जनका रुपमा अन्त्य गराए : शंकर पोखरेल

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २४ गते १६:३२

२४ कात्तिक, काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले माधव नेपालसहितका नेताहरू माओवादी पार्टीमा गएर विसर्जन भएको जिकिर गरेका छन् ।

सोमबार राष्ट्रिय सभा गृहमा आयोजित घर फर्क अभियान घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

एमालेका मान्यतामा अडिग भएर बलियो पार्टी बनाउने संकल्पलाई ध्यान नदिइ माधव नेपालसहितका नेताहरूलाई पार्टीलाई माओवादीमा विसर्जन गराएको बताए ।

‘वास्वतमा माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एमालेका मान्यतामा अडिग रहेर बलियो पार्टी निर्माण गर्ने संकल्प आज माओवादी पार्टीमा विसर्जनका रुपमा अन्त्य भएको छ,’ पोखरेलको भनाइ छ ।

उनले राष्ट्रमाथि संकट परेको बेलामा सधैँ एमाले अघि बढेको बताए ।

‘हामीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले जतिबेला राष्ट्रमाथि चुनौती उत्पन्न हुने गर्छ त्यतिबेला राष्ट्रलाई संकटबाट बाहिर निकाल्नका लागि अघि बढ्छ भन्ने कुरा इतिहासले पुष्टि गरेको छ,’ उनले भने ।

शंकर पोखरेल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

एमाले निर्वाचनबाट भाग्ने दल होइन : पोखरेल

एमाले निर्वाचनबाट भाग्ने दल होइन : पोखरेल
घर फर्कनेलाई ढोका खुला छ, नीति र नेतृत्वमा विवाद गर्न पाइँदैन : शंकर पोखरेल

घर फर्कनेलाई ढोका खुला छ, नीति र नेतृत्वमा विवाद गर्न पाइँदैन : शंकर पोखरेल
जेनजीबारे शंकर पोखरेल- मोबाइलको लत बसेकाहरू गलत तत्वबाट प्रयोग भए

जेनजीबारे शंकर पोखरेल- मोबाइलको लत बसेकाहरू गलत तत्वबाट प्रयोग भए
सुरक्षा निकायले साथ छोड्दा ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो : शंकर पोखरेल

सुरक्षा निकायले साथ छोड्दा ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो : शंकर पोखरेल
केपी ओलीसहितका नेताहरूको सुरक्षाकर्मी कटौतीप्रति शंकर पोखरेलको असन्तुष्टि

केपी ओलीसहितका नेताहरूको सुरक्षाकर्मी कटौतीप्रति शंकर पोखरेलको असन्तुष्टि
जेनजी आन्दोलनमा प्रहरीको भूमिकालाई लिएर एमाले महासचिवले उठाए प्रश्न

जेनजी आन्दोलनमा प्रहरीको भूमिकालाई लिएर एमाले महासचिवले उठाए प्रश्न

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू
रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु

रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु
चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट

चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट
जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव

जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव
एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन

एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन
जेनजी खोज्दैछन् रूपान्तरण, बन्दैछ वृद्धहरूको गठबन्धन

जेनजी खोज्दैछन् रूपान्तरण, बन्दैछ वृद्धहरूको गठबन्धन
न्युयोर्कतिर हेर, राजनीति बदलिंदैछ

न्युयोर्कतिर हेर, राजनीति बदलिंदैछ

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

7 Stories
मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

9 Stories
बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

5 Stories
के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

12 Stories
विश्वभर लोकप्रिय ७ स्वादिष्ट परिकार

विश्वभर लोकप्रिय ७ स्वादिष्ट परिकार

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित