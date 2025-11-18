+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

दाङमा निर्वाचन आयोगको सर्भर नचल्दा मतदाता नामावली दर्तामा समस्या

निर्वाचन कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी गेयन्द्र कुँवर सर्भरको समस्या देशभर रहेको बताउँछन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २४ गते १७:४६

२४ कात्तिक, काठमाडौं । दाङमा मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न समस्या भएको स्थानीयहरूले गुनासो गरेका छन् ।

निर्वाचन आयोगको सर्भरमा समस्या आउँदा मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न समस्या भएको दाङका स्थानीयहरूले गुनासो गरेका हुन् ।

‘मतदाता नामवलीमा नाम दर्ता गर्न आउनुभएका दंगालीहरू अनलाइन फारम भर्न साइबर र स्थानीय युवाहरूले सञ्चालन गरेको हेल्पडेक्समा बिहानदेखि लाइनमा हुनुहुन्छ । केही थाकेर घर फर्किसक्नु भयो । यता आयोगको सर्भर नचलेर हैरान छ । जिल्लामा एकमात्र बायोमेट्रिक दिन मिल्ने निर्वाचन आयोगको कार्यालयभित्र भने मान्छेको उपस्थिति न्यून छ,’ स्थानीय विशाल अधिकारीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन ।

यहि ३० कात्तिकसम्म मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरिसक्नुपर्ने समय सीमा छ ।

निर्वाचन कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी गेयन्द्र कुँवर सर्भरको समस्या देशभर रहेको बताउँछन् ।

‘सर्भरको समस्या देशभरको समस्या हो । एकै समयमा फर्म भर्न समस्या भएको हो । तर, समाधानउन्मुख हुँदै आएको छ । हिजो र अस्तिको भन्दा समस्या आज केही कम भएको छ ।’

यो विषय केन्द्रले नै समाधान गर्नुपर्ने खालको भएको दोहोर्‍याउँदै उनले समस्या समाधान हुने विश्वासमा रहेको बताए । पछिल्लो समय थपिएको समयमा दाङबाट मात्रै दुई हजार चार सय ६३ जना नयाँ मतदाता थपिएका छन् ।

निर्वाचन आयोग
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

विदेशमा रहेकालाई भोटिङ अधिकार दिन पूर्वप्रमुख आयुक्तहरूको सुझाव

विदेशमा रहेकालाई भोटिङ अधिकार दिन पूर्वप्रमुख आयुक्तहरूको सुझाव
चुनाव गराउन प्रतिबद्ध छौं : निर्वाचन आयोग

चुनाव गराउन प्रतिबद्ध छौं : निर्वाचन आयोग
२४ भदौमा तोडफोडबाट निर्वाचन आयोगका कार्यलयहरूमा ५ करोड ७४ लाख बराबरको क्षति

२४ भदौमा तोडफोडबाट निर्वाचन आयोगका कार्यलयहरूमा ५ करोड ७४ लाख बराबरको क्षति
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ बन्द सूची पेश गर्न दुई दिन समय दिने तयारी

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ बन्द सूची पेश गर्न दुई दिन समय दिने तयारी
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरूसँग छलफल गर्दै निर्वाचन आयोग

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरूसँग छलफल गर्दै निर्वाचन आयोग
मतदाता नामावली संकलन उत्साहजनक : निर्वाचन आयोग

मतदाता नामावली संकलन उत्साहजनक : निर्वाचन आयोग

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू
रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु

रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु
चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट

चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट
जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव

जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव
एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन

एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन
जेनजी खोज्दैछन् रूपान्तरण, बन्दैछ वृद्धहरूको गठबन्धन

जेनजी खोज्दैछन् रूपान्तरण, बन्दैछ वृद्धहरूको गठबन्धन
न्युयोर्कतिर हेर, राजनीति बदलिंदैछ

न्युयोर्कतिर हेर, राजनीति बदलिंदैछ

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

7 Stories
मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

9 Stories
बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

5 Stories
के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

12 Stories
विश्वभर लोकप्रिय ७ स्वादिष्ट परिकार

विश्वभर लोकप्रिय ७ स्वादिष्ट परिकार

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित