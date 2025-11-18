+
मधेश भवन अगाडिको झडपमामा घाइते भएकाहरुको उपचार खर्च सरकारले तिर्ने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २६ गते १०:२०

२६ कात्तिक, जनकपुरधाम । मंगलबार साँझ मधेश भवन अगाडि प्रहरी र आन्दोलनकारीको झडपमा घाइते भएकाहरुको उपचार खर्च मधेश सरकारले तिर्ने मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले घोषणा गरेका छन् ।

घाइतेहरूलाई आज बिहानै भेट्न प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा भेट्न पुगेका मुख्यमन्त्री यादवले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

घाइतेहरु उपचार गराएर घर फर्किसकेकाले भेट नभएको बताउँदै मुख्यमन्त्री यादवले उनीहरुको उपचार खर्चको व्यवस्था सरकारले गर्ने बताए ।

झडपमा प्रहरीको लाठीचार्जबाट १७ जना प्रदर्शनकारी घाइते भएका थिए । यसको विरुद्ध सातदलीय गठबन्धनले आन्दोलनको घोषणा समेत गरेका छन् ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम ठूलो दलको हैसयतमा नेकपा एमाले संसदीय दलको नेता यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि मधेशभवन र वरपरको क्षेत्र तनावग्रस्त बनेको छ ।

मधेश भवन मधेश सरकार
