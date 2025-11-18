मधेश भवन अगाडिको झडपमामा घाइते भएकाहरुको उपचार खर्च सरकारले तिर्ने

२६ कात्तिक, जनकपुरधाम । मंगलबार साँझ मधेश भवन अगाडि प्रहरी र आन्दोलनकारीको झडपमा घाइते भएकाहरुको उपचार खर्च मधेश सरकारले तिर्ने मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले घोषणा गरेका छन् ।
घाइतेहरूलाई आज बिहानै भेट्न प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा भेट्न पुगेका मुख्यमन्त्री यादवले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
घाइतेहरु उपचार गराएर घर फर्किसकेकाले भेट नभएको बताउँदै मुख्यमन्त्री यादवले उनीहरुको उपचार खर्चको व्यवस्था सरकारले गर्ने बताए ।
झडपमा प्रहरीको लाठीचार्जबाट १७ जना प्रदर्शनकारी घाइते भएका थिए । यसको विरुद्ध सातदलीय गठबन्धनले आन्दोलनको घोषणा समेत गरेका छन् ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम ठूलो दलको हैसयतमा नेकपा एमाले संसदीय दलको नेता यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि मधेशभवन र वरपरको क्षेत्र तनावग्रस्त बनेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4