मोडल एलिजा ‘जनादेश पार्टी’ की उपाध्यक्ष

- मोडल तथा अभिनेत्री एलिजा गौतम जनादेश पार्टीको उपाध्यक्ष बनेकी छन् र निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिइएको छ।
- जनादेश पार्टीको ७५ केन्द्रीय सदस्य रहेको र पदाधिकारी विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको छ।
- एलिजाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको उद्देश्य लिएर पार्टी गठन गरिएको बताइन् र अब पार्टीको काममा समय बिताउने योजना छ।
काठमाडौं । मोडल तथा अभिनेत्री एलिजा गौतम ‘जनादेश पार्टी’ को उपाध्यक्ष बनेकी छन् । मंगलबार रमणकुमार कर्ण नेतृत्वमा उक्त दलले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ ।
७५ केन्द्रीय सदस्य रहेको उक्त पार्टीको पदाधिकारीको विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको छ ।
एलिजाले आफू उक्त दलको उपाध्यक्ष रहेको जानकारी सामाजिक सञ्जालबाट गराएकी छन् । निवेदन दिन निर्वाचन आयोगमा पुगेकी एलिजाले फोटो पनि सार्वजनिक गरेकी छिन् ।
‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको उद्देश्य लिएर हामीले पार्टी गठन गरेका हौं’ एलिजाले अनलाइनखबरसँग भनिन् । फिल्म ‘अनुराग’ की निर्मात्री तथा अभिनेत्री रहेकी एलिजाले केही म्युजिक भिडियोमा मोडलिङ गरेकी छिन् । उनले अन्य केही फिल्ममा समेत साइन गरेकी थिइन्, ती प्रोजेक्ट बन्न सकेन ।
‘अबको मेरो समय पार्टीको काममा बित्नेछ’ उनले भनिन् । कलाकारितामा आफू तत्काल फर्किने योजनामा नरहेको उनले बताइन् ।
