+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नागरिक लगानी कोषको नाफा बढ्दा पनि घट्यो प्रतिसेयर आम्दानी

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २८ गते ९:१२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नागरिक लगानी कोषले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ३१ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ।
  • कोषको ब्याज आम्दानी घट्दा पनि सेवा शुल्क तथा कमिसन आम्दानी बढेर नाफामा सामान्य सुधार आएको छ।
  • कोषको वार्षिक प्रतिसेयर आम्दानी १९.४० रुपैयाँ पुगेको छ, जुन गत आवको तुलनामा घटेको हो।

२८ कात्तिक, काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ३१ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । कम्पनीको यो नाफा गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा ४.४५ प्रतिशत बढी हो । गत आर्थिक वर्ष यसै अवधिमा कोषको खुद नाफा ३० करोड ९ लाख रुपैयाँ थियो ।

ब्याज आम्दानी उल्लेख्य घट्दा पनि सेवा शुल्क तथा कमिसन आम्दानी बढेपछि नाफामा सामान्य सुधार देखिएको छ । चालु आवको पहिलो त्रैमासमा कम्पनीको ब्याज आम्दानी ९ करोड ७२ लाख रुपैयाँ छ । गत आवको पहिलो त्रैमासमा यस्तो आम्दानी ११ करोड ९८ लाख रुपैयाँ थियो ।

सेवा शुल्क तथा कमिसन आम्दानी पहिले ३९ करोड १६ लाख रुपैयाँ रहेकोमा अहिले ४२ करोड ७४ लाख रुपैयाँ छ । कोषको लगानीमा सबैभन्दा धेरै रकम मुद्दती निक्षेपमा थुप्रिएको छ । असोज मसान्तसम्म कोषले १ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ बैंकको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गरेको छ । बैंकको ब्याजदर घट्दै जाँदा कोषको ब्याज आम्दानी घटेको हो ।

कोषको नाफा बढे पनि वार्षिक प्रतिसेयर आम्दानी सामान्य घटेको छ । यस्तो आम्दानी पहिले १९.८७ रुपैयाँ रहेकोमा अहिले १९.४० रुपैयाँ छ । लाभांशका रुपमा बोनस सेयर दिएर सेयर पूँजी बढ्दा प्रतिसेयर आम्दानी खुम्चिएको हो । कम्पनीको सेयर पूँजी पहिले ६ अर्ब ५ करोड रहेकोमा अहिले ६ अर्ब ४८ करोड छ ।

कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ १६९.०८ रुपैयाँ छ । बिहीबार बजार बन्द हुँदा सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १ हजार ८२० रुपैयाँ छ ।

नागरिक लगानी कोष
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

नयाँ कर्मचारीले जीवन बीमा कोषमा नपुग रकम जम्मा गर्नुपर्ने

नयाँ कर्मचारीले जीवन बीमा कोषमा नपुग रकम जम्मा गर्नुपर्ने
नागरिक लगानी कोष सञ्चालक समिति अध्यक्षमा घिमिरे

नागरिक लगानी कोष सञ्चालक समिति अध्यक्षमा घिमिरे
नागरिक लगानी कोषको नाफा १३ प्रतिशत बढ्यो

नागरिक लगानी कोषको नाफा १३ प्रतिशत बढ्यो
नागरिक लगानी कोषले सिद्धार्थ बैंकको उपदान तथा अवकाश कोष सञ्चालन गर्ने

नागरिक लगानी कोषले सिद्धार्थ बैंकको उपदान तथा अवकाश कोष सञ्चालन गर्ने
नागरिक लगानी कोषको उपदान तथा पेन्सन योजनामा नेसनल लघुवित्त आबद्ध

नागरिक लगानी कोषको उपदान तथा पेन्सन योजनामा नेसनल लघुवित्त आबद्ध
नागरिक लगानी कोष र हिमालयन बैंकबीच सेयर प्रत्याभूति सम्झौता

नागरिक लगानी कोष र हिमालयन बैंकबीच सेयर प्रत्याभूति सम्झौता

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको
बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला
टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’
न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू
रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु

रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

6 Stories
फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

11 Stories
ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

8 Stories
कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

7 Stories
मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित