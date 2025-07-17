नागरिक लगानी कोषको नाफा १३ प्रतिशत बढ्यो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नागरिक लगानी कोषको गत आर्थिक वर्षको खुद नाफा १३ प्रतिशत बढेर १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
- कोषको ब्याज आम्दानी घटेर ३३ करोड रुपैयाँ भएको छ भने सेवा शुल्क तथा कमिसन आम्दानी १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
- कोषले असार मसान्तसम्म १ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ मुद्दती निक्षेपमा र ३१ अर्ब रुपैयाँ धितोपत्रमा लगानी गरेको छ।
२५ साउन, काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषको नाफा १३ प्रतिशत बढेको छ ।
कम्पनीले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार खुद नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १३ प्रतिशत बढेको हो । कोषले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष यस्तो नाफा १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ थियो ।
कोषको ब्याज आम्दानी घटेको छ भने सेवा शुल्क तथा कमिसन आम्दानी बढेको छ । ब्याज आम्दानी अघिल्लो आर्थिक वर्ष ४४ करोड रहेकोमा गत आर्थिक वर्ष ३३ करोडमा झरेको छ । सेवा शुल्क तथा कमिसन आम्दानी अघिल्लो आवमा १ अर्ब ४१ करोड रहेकोमा गत आवमा १ अर्ब ६५ करोड छ ।
सेवा शुल्क तथा कमिसन आम्दानीमा आएको वृद्धिले नाफा बढेको हो । कोषले असार मसान्तसम्म १ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ विभिन्न बैंकमा मुद्दती निक्षेपका रुपमा लगनी गरेको छ ।
त्यस्तै ३१ अर्ब रुपैयाँ विभिन्न संगठित संस्थाका धितोपत्रमा लगानी गरेको छ । ६० अर्ब रुपैयाँ सहभागी सापटी तथा आवास कर्जा प्रदान गरेको छ । कम्पनीको खुद कोष मौज्दात २ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ बराबर छ ।
प्रतिसेयर नेटवर्थ १६४ रुपैयाँ छ भने वार्षिक प्रतिसेयर आम्दानी १९ रुपैयाँ ३४ पैसा छ । गत साता बजार बन्द हुँदा सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १९७१ रुपैयाँ छ ।
