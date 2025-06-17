नागरिक लगानी कोष सञ्चालक समिति अध्यक्षमा घिमिरे

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- घिमिरेले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा एमफिल, एमए र एमपीए गरेका छन् र नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश भएका थिए।
- उनले नेपाल राष्ट्र बैंकमा सूचना प्रविधि, मानव संशाधन, विदेशी विनिमय, बैंकिङ र अनुसन्धान विभागमा काम गरेका थिए।
२ भदौ, काठमाडौं । नागरिक लगानी कोष सञ्चालक समिति अध्यक्षमा तुलसीप्रसाद घिमिरे नियुक्त भएका छन् ।
उनलाई १ भदौको उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्रीस्तरको निर्णय अनुसार अध्यक्ष नियुक्त गरिएको हो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा एमफिल, अर्थशास्त्रमा एमए र एमपीए गरेका घिमिरे नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश भएका थिए ।
उनले केन्द्रीय बैंकमा सेवा गर्दा सूचना प्रविधि, मानव संशाधन, विदेशी विनिमय, बैंकिङ एवं अनुसन्धान लगायत विभागमा काम गरेका थिए ।
