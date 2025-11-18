+
English edition
+
मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न २ दिन मात्रै बाँकी

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २८ गते १०:१४
फाइल फोटो

२८ कात्तिक, काठमाडौं । मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने म्याद सकिन दुई दिन मात्रै बाँकी छ ।

यही कात्तिक ३० गतेसम्म मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था छ । मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने समय सकिन लाग्दा थपिने नयाँ मतदाताको संख्या पनि वृद्धि हुँदै आएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

पछिल्ला केही दिन अझ मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने कार्यले रफ्तार पाउने आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् । किनभने, राष्ट्रिय परिचयपत्रको तथ्यांकलाई मतदाता नामावली दर्तामा प्रयोग गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले बिहीबारबाटै राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरणका आधारमा पनि मतदाता नामावलीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।

राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागले राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणका लागि संकलन गरेको जैविक तथ्यांक निर्वाचन आयोगलाई उपलब्ध गराएपछि यो सम्भव भएको हो । यसले राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर भएका र आफैं निर्वाचन कार्यालयमा उपस्थित हुन नसक्ने मतदातालाई सहज बनाएको छ ।

मतदाता नामावली
प्रतिक्रिया

मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन मधेशमा भिड र सास्ती
'अब राष्ट्रिय परिचयपत्र भएकाले मतदाता नामावलीका लागि लाइन लाग्नु पर्दैन' (भिडियो)
राष्ट्रिय परिचयपत्र भए मतदाता नामावलीमा अनलाइन फारम भरे पुग्छ
मतदाता नामावली दर्ता अवधि थप्नुपर्छ : प्रदीप पौडेल
एकै दिन थपिए ३० हजार बढी नयाँ मतदाता, नाम दर्ताको म्याद अब ३ दिन बाँकी
