सर्भर अवरुद्ध हुने समस्या समाधान गर्न निर्वाचन आयोगलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २८ गते १७:१८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचन आयोगलाई मतदाता नामावलीको अनलाइन आवेदन गर्दा सर्भर अवरुद्ध हुने समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेकी छन्।
  • निर्वाचन आयोगले अनलाइनबाट मतदाता नाम दर्ता गर्ने अन्तिम समय सीमा ३० कात्तिकसम्म निर्धारण गरेको छ र पाँच दिन थप गर्ने तयारी गरेको छ।
  • प्रधानमन्त्री कार्कीले आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई टेलिफोन गरी नाम दर्ताको समयावधि थप गर्न पनि आग्रह गरेकी छन्।

२८ काक्तिक काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मतदाता नामावलीको अनलाइन आवेदन दिँदा सर्भर अवरुद्ध हुने समस्या समाधान गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेकी छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले शुक्रबार निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई टेलिफोन गरेर अनलाइनबाट नाम दर्ता गर्दा सर्भर अवरुद्ध भएर सेवा रोकिने समस्याको समधान गर्न आग्रह गरेकी हुन् ।

निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न अनलाइनबाटै आवेदन लिन थालेपछि चाप बढेको छ । कार्यालयहरूमा चाप बढेसँगै आयोगले राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाइसकेकाहरूको हकमा अनलाइनबाटै मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न मिल्ने गरी अनलाइन पोर्टल सुरु गरेको छ ।

तर, अनलाइनमा आवेदनकर्ताको चाप बढेर सर्भर नै अवरुद्ध हुन थालेपछि सेवाग्राहीले सास्ती व्यहोर्नुपरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले आवश्यक प्रवन्ध गरेर अनलाइन आवेदन दिँदा सर्भर अवरुद्ध हुने समस्या समाधान गर्न आयोगलाई आग्रह गरेकी छन् ।

टेलिफोन कुराकानीका क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले नाम दर्ताको समयावधि समेत थप गर्न आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीलाई आग्रह गरेकी छन् ।

भण्डारीले नाम दर्ताको समय सीमा पाँच दिन थप गर्न सकिने बताएको प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रेस संयोजक राम रावलले बताए ।

आयोगले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने अन्तिम समय सीमा ३० कात्तिकसम्म निर्धारण गरेको छ ।

तर, नाम दर्ता गर्नेको चाप बढेसँगै आयोगले प्रधानमन्त्री कार्कीको आग्रह अनुसार पाँच दिन थप गर्ने तयारी गरेको आयोग स्रोतले बतायो ।

निर्वाचन आयोग मतदाता नामावली सुशीला कार्की
सिफारिस

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको
बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला
टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’
न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

