+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अध्यक्ष ढकाललाई कोसेली, धादिङको एक डाली मास

धादिङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघले ‘मायाको चिनो’ अर्थात् कोसेलीका रूपमा अतिथिलाई डालीभरि मास दिएपछि अतिथि आश्चर्यमा परे ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २८ गते १३:४७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • धादिङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघले ३२औं वार्षिक साधारणसभामा अतिथिलाई स्थानीय मास र गेडागुडी उपहारस्वरूप दिएको छ।
  • नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न र आयात प्रतिस्थापन गर्न स्थानीय वस्तुहरूको प्रचार आवश्यक भएको बताए।
  • ढकालले प्लास्टिकजन्य सामग्रीको सट्टा स्थानीय बाँस र निगालोबाट बनेको चोयाको डाली प्रयोग र संरक्षणको सन्देश दिन सक्ने उल्लेख गरे।

२८ कात्तिक, काठमाडौं । चोयाले बुनेको चिटिक्कको डाली । अनि डालिभरि कालो मास । मास पनि धादिङको । जहाँको मास र अन्य दलहन गेडागुडी मलेखु बजारको मुख्य आकर्षण हो ।

मलेखु भएर काठमाडौं भित्र–बाहिर गर्ने जोसुकै यात्रुको पनि विशेष कोसेली बन्ने गर्दछ यहाँको मास र गेडागुडी ।

धादिङ नीलकण्ठ नगरपालिकामा बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रमका अतिथिलाई उपहार स्वरूप दिइएको जिल्लाको यो रैथाने उत्पादनबारे निकै चर्चा भयो ।

धादिङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघले ‘मायाको चिनो’ अर्थात् कोसेलीका रूपमा अतिथिलाई डालीभरि मास दिएपछि अतिथि आश्चर्यमा परे ।

कार्यक्रम आयोजक थियो जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ धादिङ र प्रमुख अतिथि थिए नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल । अनि प्रसंग थियो संघको ३२औं वार्षिक साधारणसभा ।

कार्यक्रम सकियो, अतिथि बिदाइ सुरु भयो । अतिथिलाई मायाको चिनो प्रदान गर्ने क्रममा डालिभरि मास लिएर जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष रामकुमार डल्लाकोटी उपस्थित भए । परैबाट के होला कोसेली भनेर छुट्याउन नसके पनि नजिकै उपस्थित हुनेले थाहा पाए मास भनेर ।

प्रमुख अतिथि ढकाल लगायत त्यहाँ उपस्थित अन्य विशिष्ट अतिथिले खुसी र श्रद्धापूर्वक धादिङको स्थानीय उत्पादनलाई उपहारका रूपमा ग्रहण गरेलगत्तै कार्यक्रमस्थलमा सुरु भएको थियो मासको महत्त्वको चर्चा । धादिङमा ठूलो मात्रामा मास उत्पादन हुने गर्छ ।

यस्ता समारोह तथा कार्यक्रममा मायाको चिनोका रूपमा प्राय: आयातित वस्तु तथा सजावटका समान दिने प्रचलन रहँदै आएकामा संघले भने स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन, मुलुकका उद्योगी–व्यवसायीका नेता ढकाल मार्फत आफ्नो स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न तथा धादिङको मासको देशव्यापी प्रचार गर्न यो उपहार दिएको अध्यक्ष डल्लाकोटीले बताए ।

उपहार प्राप्त गरेपछि अध्यक्ष ढकालले आफू सदैव स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्न, रैथाने एवं स्थानीय वस्तुलाई उचित बजार प्रबन्ध गर्न तथा स्वदेशी उत्पादन मार्फत आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्न लागिपरेकाले यस्ता उपहार र तिनको प्रचारबाट निकै खुसी हुने धारणा पनि राखे ।

‘यो उपहारले प्लास्टिकजन्य सामग्रीबाट बन्ने झोला आदिका ठाउँमा चोयाको डालीले काम गर्छ र नेपालमा प्लास्टिकका वस्तुले स्थानीय बाँस, निगालोको चोयाबाट बन्ने डाली, डोका आदि सामग्री विस्थापित भइरहेका बेला तिनको प्रयोग र संरक्षणको सन्देश पनि डालीले दिन सक्छ,’ ढकालले भने ।

चन्द्रप्रसाद ढकाल जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ धादिङ डाली नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

‘डेडिकेटेड’ विवादमा सहमति अनुसार उद्योगले बुझाए धरौटी, ऊर्जा र प्राधिकरणको अवज्ञा

‘डेडिकेटेड’ विवादमा सहमति अनुसार उद्योगले बुझाए धरौटी, ऊर्जा र प्राधिकरणको अवज्ञा
पूर्वाधार विकासमा आन्तरिक पूँजी परिचालन आवश्यक : अध्यक्ष ढकाल

पूर्वाधार विकासमा आन्तरिक पूँजी परिचालन आवश्यक : अध्यक्ष ढकाल
सबैभन्दा ठूलो धर्म मानव सेवा : अध्यक्ष ढकाल

सबैभन्दा ठूलो धर्म मानव सेवा : अध्यक्ष ढकाल
विश्व बैंक बैठकमा महासंघ, वैदेशिक लगानीका लागि बहुपक्षीय सहकार्यमा जोड

विश्व बैंक बैठकमा महासंघ, वैदेशिक लगानीका लागि बहुपक्षीय सहकार्यमा जोड
विराटनगर भन्सारको डेटावेस प्रणालीको उपयोग गर्न महासंघको आग्रह

विराटनगर भन्सारको डेटावेस प्रणालीको उपयोग गर्न महासंघको आग्रह
कोरला नाका स्तरोन्नति गर्न महासंघ अध्यक्ष ढकालको आग्रह

कोरला नाका स्तरोन्नति गर्न महासंघ अध्यक्ष ढकालको आग्रह

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको
बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला
टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’
न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

6 Stories
के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

6 Stories
फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

11 Stories
ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

8 Stories
कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित