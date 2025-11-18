+
मतदाता नामावली दर्ता समस्या समाधान गर्न नेविसंघको माग

युवा मतदातालाई धेरैभन्दा धेरै निर्वाचनमा सहभागी गराउने, मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रियामा देखिएका प्राविधिक समस्या समाधान लगायतबारेमा आयोगलाई सुझाव दिइएको शेर्पाले बताए ।

२०८२ कात्तिक २८ गते १४:३४

२८ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघले आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारी र आम नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

संघका सभापति दुजाङ शेर्पा लगायतको समूह शुक्रबार आयोगमा पुगेर निर्वाचनको तयारी र मतदाता नामावली संकलनको प्रणालीमा देखिएका समस्याको बारेमा आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

संघका सभापति शेर्पाले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै युवा मतदातालाई धेरैभन्दा धेरै निर्वाचनमा सहभागी गराउने, मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रियामा देखिएका प्राविधिक समस्या समाधानका लागि आयोगलाई सुझाव दिइएको बताए ।

उनले प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकलाई समेत मतदानमा सहभागी गराउने विषयमा भइरहेको प्रगतिबारे जानकारी लिइएको बताए ।

उनले भने, ‘अगामी फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको तयारीको कार्यप्रगतिको विषयमा र कसरी बढीभन्दा बढी युवालाई मतदानमा सहभागी गराउन सकिन्छ र मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्दा देखिएका समस्या समाधानका लागि आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।’

स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातवरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न नेविसंघको सधैं साथ रहनेबारे आयोगलाई जानकारी गराइएको उनले बताए ।

सरकारले अगामी २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तोकेको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताका लागि आह्वान समेत गरिसकेको छ ।

