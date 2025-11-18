म्यान्डेटमा एक भए जेनजी : प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँदै सम्झौताको ड्राफ्ट

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- भदौ २३ र २४ गते हुने जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्न तीन जेनजी समूहले साझा सम्झौताको ड्राफ्ट तयार पारेका छन्।
- जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स, सुदन गुरुङ समूहको द काउन्सिल अफ जेनजी र जेनजी फ्रन्टले साझा प्रस्ताव तयार पारेका हुन्।
- तीन बजे प्रधानमन्त्रीलाई म्यान्डेट बुझाइने र सरकार पक्षले काम गरेपछि राष्ट्रपतिसँग औपचारिक सम्झौता हुने छ।
२८ कात्तिक,काठमाडौं। भदौ २३ र २४ गते हुने जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने विषयमा जेनजीहरू एक हुने भएका छन् ।
यसअघि फरकफरक समूहमा रहेर आआफ्नो मागपत्र बुझाएका जेनजी समूहले एक भएर सम्झौताको ड्राफ्ट तयार गरेका छन् ।
जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स, सुदन गुरुङ समूहको द काउन्सिल अफ जेनजी र जेनजी फ्रन्टले साझा प्रस्ताव तयार गरेका हुन् ।
‘हामीले लामो छलफलपछि साझा ड्राफ्ट तयार गर्यौँ । आज प्रधानमन्त्रीलाई त्यो म्यान्डेट बुझाउँदै छौँ,’ एक जेनजी अगुवाले भने, ‘अब यसमा सरकार पक्षले पनि केही काम गरेपछि राष्ट्रपतिसँग औपचारिक सम्झौता हुन्छ । यसले हाम्रो आन्दोलनलाई वैधानिकता दिन्छ ।’
यसअघि जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स र जेनजी फ्रन्टले छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4