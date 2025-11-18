+
एकै दिन ४ वटा नयाँ दलले दिए दर्ताको निवेदन

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २८ गते १७:२५

  • २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको मध्यावधि निर्वाचन तोकिएपछि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको काम धमाधम भइरहेको छ।
  • २३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनयता दल दर्ताका लागि २७ वटा निवेदन परेका छन्।
  • अद्यावधिक अनुसार दलको संख्या हाल १२६ पुगेको छ र आयोगमा ३६ वटा दल दर्ताका निवेदन विचाराधीन छन्।

२८ कात्तिक, काठमाडौं । २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको मध्यावधि निर्वाचन तोकिएयता निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको काम धमाधम भइरहेको छ।

२३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनयता दल दर्ताका लागि २७ वटा निवेदन परेका छन्। त्यसअघिका ९ वटा निवेदन समेत गरी ३६ वटा दल दर्ताका निवेदन आयोगमा विचाराधीन अवस्थामा छ।

शुक्रबार एकै दिन चारवटा नयाँ दलले दर्ताको लागि निवेदन दिएका हुन्।  आयोगका अनुसार अद्यावधिक दलको संख्या हाल १२६ वटा रहेको छ ।

दल दर्ता दल दर्ताको प्रमाणपत्र निर्वाचन आयोग
