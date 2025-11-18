+
निर्वाचन आयोगको सर्भर किन जान्छ झ्याप–झ्याप ?

देशभरबाट दैनिक ३० हजार संख्याको हाराहारीमा नाम दर्ता भइरहेको छ । आयोगले समयमा सर्भरको व्यवस्था नगर्दा यतिको संख्या पनि थेग्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

२०८२ कात्तिक २८ गते १८:०३
मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन जिल्ला निर्वाचन कार्यालय जनकपुरमा जम्मा भएको भीड।

  • राष्ट्रिय परिचयपत्रको आधारमा मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था बिहीबारदेखि सुरु भएको छ।
  • सर्भरमा धेरै आवेदन आएकाले सिस्टम ह्याङ भएर नाम दर्ता गर्न समस्या भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
  • प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सर्भर समस्या समाधान गर्न आयोगलाई आग्रह गरी नाम दर्ता समय ५ दिन थप गरिएको छ।

२८ कात्तिक, काठमाडौं । सर्भरमा आइरहने समस्याले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न कठिन भइरहेको छ ।

बिहीबारदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्रको आधारमा मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । अब राष्ट्रिय परिचयपत्र भएकाले घरबाट नै नाम दर्ता गराउन सक्छन् ।

तर, सर्भर डाउन भइरहने हुनाले नाम दर्तामा समस्या भएको जिल्ला–जिल्लाबाट निर्वाचन कार्यालयहरूले बताएका छन् । आयोगका अनुसार क्षमता भन्दा बढी सेवाग्राहीको चाँप भएकाले सिस्टमले थेग्न नसकेको हो ।

‘सेवाग्राहीको धेरै चाप भयो । सिस्टममा ह्याङ भएको छ,’ आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले भने, ‘सेवाग्राही धेरै भएकाले सिस्टमले थेग्न नसकेको र स्लो भएको हो ।’

राष्ट्रिय परिचयपत्रको विज्ञ टिम र आयोगको आईटीे टिमले शुक्रबार बिहान आएको समस्या समाधान गरेको जनाएको छ ।

‘परिचयपत्रको विज्ञ टिम र आयोगको टिमले काम गरिरहेको छ,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने । तर, सेवाग्रहीले पटक–पटक अनलाइनबाट आवेदन दिँदा स्वीकृत नभएको गुनासो गरेका छन् ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र पनि नभएका र मतदाता नामवलीमा नाम दर्ता गराउन बायोमेट्रिक दिन कार्यालयमा पुगेका सेवाग्राही सर्भर ढिला चलेपछि कुरेर बस्न बाध्य छन् । आयोगको एउटै तर्क छ–७७ जिल्लाबाट एकैसाथ धेरैको आवेदन आइरहेकाले लोड धेरै भएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

मतदाता नामावली संकलन म्याद ५ दिन थपियो

देशभरबाट दैनिक ३० हजार संख्याको हाराहारीमा मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भइरहेको छ । आयोगले समयमा सर्भरको व्यवस्था नगर्दा यतिको संख्या पनि थेग्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

आयोगका अधिकारीका अनुसार पर सेकेन्ड ४ हजारसम्म आवेदन आइरहेको छ । ‘पर सेकेन्डमा ४–५ सय आवेदन आउने हो भने समस्या हुँदैन । तर एकैपटक ४ हजारसम्मको आवेदन आउँदा ह्यान्डल गर्न नसकिएको हो । यस्तोबेला मेमोरी र सीपीयू रिफ्रेस भएको हो ,’ आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘सर्भर कम भएर समस्या भएको होइन ।’

आयोगको सर्भरको क्षमता कति हो त्यो भने आयोगले जनाएको छैन । ‘एउटा ढोकाबाट दुई जना छिर्नुपर्ने हो तर तीन जना छिर्न खोज्दा एक जनालाई होल्ड गर्नुपर्‍यो,’ ती अधिकारीले भने, ‘सर्भरको क्षमता पूरा छ । ३५ प्रतिशत मात्र मेमोरी प्रयोग भइरहेको छ । पूरा क्षमता कति हो त्यो केही दिनपछि भन्न सकिन्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

निर्वाचन आयोगको सर्भरमा समस्या, मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्नेको भिड (भिडियो)

मतदाता नामवलीमा नाम दर्ता गारउने काम निर्वाचनको मिति तोकिनु अघि १२ महिना नै चल्छ । यसपटक जेनजी आन्दोलका कारण निर्वाचनको मिति तोकिएपछि पनि मतदाता नामवलीमा नाम दर्ताको  समय दिइएको हो ।

सर्भरको समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मतदाता नामावलीको अनलाइन आवेदन दिँदा सर्भर अवरुद्ध हुने समस्या समाधान गर्न आयोगलाई आग्रह गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले शुक्रबार निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई टेलिफोन गरेर अनलाइनबाट नाम दर्ता गर्दा सर्भर अवरुद्ध भएर सेवा रोकिने समस्याको समधान गर्न आग्रह गरेकी हुन् ।

सर्भरका कारण मतदाता नामवलीमा नाम दर्ता गर्न धेरै बाँकी रहेकाले समय थप गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीको  आग्राहमा आयोगले ५ दिन समय थप गरेको हो । यसअघि आयोगले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने अन्तिम समय सीमा ३० कात्तिकसम्म निर्धारण गरेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘अब राष्ट्रिय परिचयपत्र भएकाले मतदाता नामावलीका लागि लाइन लाग्नु पर्दैन’ (भिडियो)
अनलाइनखबरका संवाददाता गौतम शिक्षा र सामाजिक विषयमा समाचार लेख्छन् ।

