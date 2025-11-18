News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- बलिउड अभिनेता राजकुमार राव र उनकी श्रीमती पत्रलेखाले शनिबार छोरीलाई जन्म दिएका छन्।
- राजकुमार र पत्रलेखाले जुलाई ९ मा इन्स्टाग्राममार्फत पहिलो सन्तानको स्वागत गरेको घोषणा गरेका थिए।
- पत्रलेखाले बच्चा जन्मिएपछि न्युजिल्याण्डको दक्षिणी भाग भ्रमण गर्ने योजना रहेको बताएकी छिन्।
मुम्बई । बलिउड अभिनेता राजकुमार राव र उनकी श्रीमती पत्रलेखाले शनिबार छोरीलाई जन्म दिएका छन् । यो जोडीको चौंथो वैवाहिक वर्षगाँठको छेकोमा पहिलो सन्तान प्राप्त भएको हो ।
इन्स्टाग्राममार्फत उनीहरू पुत्रीलाभ भएको बताएपछि प्रशंसक खुसी छन् । दुवैले सामाजिक सञ्जालमा यो खुसीको खबर साझा गर्दै आफ्नी छोरी भगवानले दिएको सबैभन्दा ठूलो वरदान भएको बताएका छन् ।
जुलाई ९ मा इन्स्टाग्राममा उनीहरूले पहिलो सन्तानको स्वागत गरिरहेको घोषणा गरेका थिए । राजकुमारले क्याप्सन लेखेका छन्, ‘धेरै खुसी ।’
पत्रलेखा र राजकुमारको विवाह १५ नोभेम्बर २०२१ मा भएको थियो । यी दुईको भेट फिल्म सिटीलाइट्सको सेटमा भएको थियो ।
पत्रलेखाले हालै हिन्दुस्तान टाइम्सलाई दिएको एक अन्तर्वार्तामा बच्चाको आगमनपछि उनी न्युजिल्याण्डको दक्षिणी भागमा यात्रा गर्ने योजनामा रहेको बताएकी छिन् ।
उनले भनेकी थिइन्, ‘बच्चा जन्मिएपछि, हामी निश्चित रूपमा न्युजिल्याण्डको दक्षिणी भागको भ्रमण गर्नेछौं, किनकि हामीले त्यो भाग देखेका छैनौं । यो अब हाम्रो बकेट लिस्टमा छ । सायद हामी बच्चासँग बन्जी जम्पिङ जानेछौं वा अन्य कुनै साहसिक कार्य गर्नेछौं ।’
सोही अन्तर्वार्तामा, अभिनेत्रीले यो पनि खुलासा गरिन् कि उनी आफ्नो अन्तिम न्युजिल्याण्ड यात्राको समयमा गर्भवती थिइन्, र त्यतिबेला नै उनलाई थाहा भयो कि राजकुमार बुबाको रूपमा कस्तो हुनेछन् !
राजकुमारले शाहिद, काई पो चे, अलीगढ, छलांग, स्त्री, बरेली की बर्फी, न्यूटन र लुडो जस्ता फिल्ममा काम गरिसकेका छन् ।
अभिनेत्री पत्रलेखाको पूरा नाम पत्रलेखा पल हो । सिटीलाइट्स बाहेक उनी फिल्म नानु की जानु र वेब सिरिज आईसी ८१४ : द कान्दाहार हाइज्याकमा पनि देखा परेकी छिन् ।
