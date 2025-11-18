+
नवगठित नेकपाको पूर्वपदाधिकारीको अनौपचारिक बैठक पेरिसडाँडामा

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक ३० गते १५:४८

३० कात्तिक, काठमाडौं । नवगठित नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को पूर्वपदाधिकारीहरूको अनौपचारिक बैठक अहिले बसिरहेको छ ।

पेरिसडाँडास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा जारी बैठकले पार्टीको भावी कार्यक्रम तय गर्ने बताइएको छ ।

बैठकमा प्रदेशका उपलब्ध पदाधिकारीहरूको पनि उपस्थिति रहेको छ ।

बैठकमा प्रदेश–प्रदेशमा एकता सन्देश कार्यक्रम गर्ने स्थान र समय तय गर्नेबारे पनि छलफल हुने सो पार्टीले जनाएको छ ।

नेकपा बैठक
प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
