+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

यक्ष प्रश्नको प्रस्तोतामा निमेष बन्जाडे, आजदेखि नयाँ सिजन सुरु

हिमालय टेलिभिजनका अनुसार, यक्ष प्रश्नको पहिलो एपिसोडमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अतिथिका रूपमा आएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक ३० गते १७:०३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • हिमालय टेलिभिजनको चर्चित टक शो 'यक्ष प्रश्न' को प्रस्तोता राजेन्द्र बानियाँबाट पत्रकार निमेष बन्जाडेमा परिवर्तन भएको छ।
  • निमेष बन्जाडेले झन्डै दुई दशकदेखि टेलिभिजन पत्रकारितामा काम गर्दै आएका छन् र नयाँ सिजनको पहिलो एपिसोड आज राति ९ बजे प्रसारण हुनेछ।
  • पहिलो एपिसोडमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अतिथिका रूपमा सहभागी हुनेछन्।

३० कात्तिक, काठमाडौं । हिमालय टेलिभिजनको चर्चित टक शो ‘यक्ष प्रश्न’ मा प्रस्तोता फेरिएका छन् ।

यसअघि हिमालय टेलिभिजनका समाचार प्रमुख राजेन्द्र बानियाँले सञ्चालन गर्दै आएको यक्ष प्रश्न अब पत्रकार निमेष बन्जाडेले सञ्चालन गर्ने भएका छन् ।

बानियाँ हिमालय टेलिभिजनबाट बाहिरिएसँगै स्टेशनको फ्लागसिप टक शो यक्ष प्रश्नमा प्रस्तोता फेरिएका हुन् ।

नयाँ प्रस्तोता बन्जाडे झन्डै दुई दशकदेखि टेलिभिजन तथा प्रसारण पत्रकारितामा सक्रिय पत्रकार हुन् । वि.सं. ६० को दशकमा रेडियो र छापा माध्यमबाट पत्रकारिता सुरु गरेका बन्जाडेले नेशनल टेलिभिजन, कान्तिपुर टेलिभिजन र ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा समाचारवाचक तथा कार्यक्रम सञ्चालकका रूपमा काम गरेका छन् । उनले कान्तिपुर टीभीमा सरोकार र ग्यालेक्सी टीभीमा ‘जीबेट’ जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए ।

यक्ष प्रश्न हिमालय टेलिभिजनको स्थापना कालदेखिको फ्यागसिप टक शो हो । यसलाई सुरुमा नारायण पौडेल र त्यसपछि राजेन्द्र बानियाँले सञ्चालन गरेका थिए । हिमालय टेलिभिजनका कार्यकारी निर्देशक श्याम कँडेलले प्रस्तोता फेरिएसँगै कार्यक्रमको स्वरूपमा समेत समायानुकूल परिवर्तन गरी तेस्रो सिजनका रूपमा लन्च गर्न लागिएको बताए ।

आगामी साताहरूमा नयाँ प्रस्तुतीसहित कार्यक्रम आउने उनले बताए ।

बञ्जाडेले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमको पहिलो एपिसोड आज राति ९ बजे प्रसारण हुने छ ।

हिमालय टेलिभिजनका अनुसार, यक्ष प्रश्नको पहिलो एपिसोडमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अतिथिका रूपमा आएका छन् ।

यक्ष प्रश्न हिमालय टेलिभिजन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

देउवालाई विश्वप्रकाशले भने- विशेष महाधिवेशनको माग बेवास्ता गरिए राजीनामा दिन्छु

देउवालाई विश्वप्रकाशले भने- विशेष महाधिवेशनको माग बेवास्ता गरिए राजीनामा दिन्छु
ढुंगा खसेपछि हुम्लाको खच्च सडकखण्ड अवरुद्ध

ढुंगा खसेपछि हुम्लाको खच्च सडकखण्ड अवरुद्ध
चुनाव हुनेमा गृहमन्त्री ढुक्क, शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउने प्रतिवद्धता

चुनाव हुनेमा गृहमन्त्री ढुक्क, शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउने प्रतिवद्धता
गणतन्त्र नै उत्तम व्यवस्था हो : मुख्यमन्त्री बानियाँ

गणतन्त्र नै उत्तम व्यवस्था हो : मुख्यमन्त्री बानियाँ
बारामा ठेक्काको सूचना लुकाएर किर्ते, दुई कर्मचारी र दुई सञ्चारमाध्यमविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

बारामा ठेक्काको सूचना लुकाएर किर्ते, दुई कर्मचारी र दुई सञ्चारमाध्यमविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
कर्णाली करिडोरमा सडक अवरुद्ध

कर्णाली करिडोरमा सडक अवरुद्ध

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको
बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला
टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दूध पिउँदा कोलेस्ट्रोल बढ्छ ?

दूध पिउँदा कोलेस्ट्रोल बढ्छ ?

6 Stories
‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

6 Stories
के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

6 Stories
फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

11 Stories
ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित