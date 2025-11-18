निजी सम्पत्ति लुटपाट, तोडफोड र आगजनी गर्नेलाई कारबाही गर्न महासंघको आग्रह

१ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जेनजी आन्दोलनका क्रममा उद्योग, व्यवसाय र निजी सम्पत्तिमाथि लुटपाट, तोडफोड र आगजनी गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ ।
नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई भेटेर महासंघ टोलीले सो माग गरेको हो ।
महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल नेतृत्वको टोलीले घटनामा संलग्नहरु माथी कारबाही नगर्ने हो भने समाजमा दण्डहीनता मौलाउँदै जाने र व्यवसायी हतोत्साही हुने उल्लेख गर्दै यस विषयमा महानिरिक्षक कार्कीको ध्यानाकर्षण गराए ।
उनले घटनाको जाहेरी लिन पनि नेपाल प्रहरीलाई आग्रह गरे ।
महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छाले लगानीको लागि सुरक्षा पहिलो शर्त भएको भन्दै प्रहरीसँग सुरक्षा माग गरे ।
